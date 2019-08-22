الميناء يرغب في استعادة حصني

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي

تعاقد نادي الميناء العراقي مع لاعب الحدود سيف جاسم، ولاعب أربيل أحمد خالد.

وكشف مصدر في إدارة الميناء، أن الإدارة تفاوض لاعب القوة الجوية علي حصني من أجل العودة مجدداً إلى صفوف الفريق .

وتعاقد نادي القوة الجوية العراقي، مع مدافع فريق الكرخ علي كاظم، بعقد لثلاثة مواسم، ومن المنتظر أن ينضم لمعسكر الفريق المقام حالياً في لبنان.

وحقق القوة الجوية الفوز على طرابلس اللبناني3-1 في المباراة الودية التي جرت على ملعب الرئيس رشيد كرامي ، سجل أهداف القوة الجوية حمادي حمد وحسين جبار ومحمد قاسم، وسجل هدف طرابلس عبدالله علي.

ويلتقي القوة الجوية في معسكره المقام في لبنان اليوم مع النجمة اللبناني.