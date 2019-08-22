شكرا لقرائتكم خبر عن الميناء يرغب في استعادة حصني والان نبدء باهم واخر التفاصيل
تعاقد نادي الميناء العراقي مع لاعب الحدود سيف جاسم، ولاعب أربيل أحمد خالد.
وكشف مصدر في إدارة الميناء، أن الإدارة تفاوض لاعب القوة الجوية علي حصني من أجل العودة مجدداً إلى صفوف الفريق .
وتعاقد نادي القوة الجوية العراقي، مع مدافع فريق الكرخ علي كاظم، بعقد لثلاثة مواسم، ومن المنتظر أن ينضم لمعسكر الفريق المقام حالياً في لبنان.
وحقق القوة الجوية الفوز على طرابلس اللبناني3-1 في المباراة الودية التي جرت على ملعب الرئيس رشيد كرامي ، سجل أهداف القوة الجوية حمادي حمد وحسين جبار ومحمد قاسم، وسجل هدف طرابلس عبدالله علي.
ويلتقي القوة الجوية في معسكره المقام في لبنان اليوم مع النجمة اللبناني.
كانت هذه تفاصيل خبر الميناء يرغب في استعادة حصني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.