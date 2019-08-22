الإسماعيلي: أحمد مدبولي لاعب الزمالك أفضل المنضمين لصفوف الإسماعيلي حتى الآن

كشف صبري المنياوي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، عن أسرع لاعب تأقلم مع الفريق من الوافدين الجدد بمعسكر 6 أكتوبر.
وقال المنياوي في تصريحات خاصة لـ "الوفد"أن اللاعب أحمد مدبولي القادم من الزمالك هو أكثر لاعب تأقلم مع الفريق خلال خوض معسكر 6 أكتوبر وسجل هدف في ودية حرس الحدود التي أنتهت لصالح الإسماعيلي.
وكان أنضم مدبولي لصفوف النادي الإسماعيلي قادمًا من الزمالك خلال موسم الإنتقالات الصيفية الجاري لمدة أ|ربع سنوات.
ويدخل الدراويش في معسكر مغلق بمدينة السادس من أكتوبر لخوض منافسات الموسم الجديد بجانب البطولة العربية وكأس مصر.
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