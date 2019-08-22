اليوم.. انطلاق بطولة بلاك بول للاسكواش بمشاركة 1337 لاعبًا

تنطلق اليوم الخميس بطولة بلاك بول للاسكواش لجميع المراحل السنية ناشئين وناشئات بالاضافة الي عمومي رجال وسيدات ومشاركة الأساتذة في الإعمار السنية فوق ٣٥ وفوق ٤٥.
يشارك في البطولة ١٣٣٧ لاعب و لاعبة حيث تعد بطولة بلاك بول هي الأعلي
وتأتي أهمية بطولة بلاك بول في كونها أول بطولة رسمية تنعقد في الموسم الرياضي ٢٠١٩/٢٠٢٠ وتعتبر احد البطولات الثلاث التي تساعد اللاعبين في تجميعأعلي نقاط لتؤهلهم للمشاركة في بطولة إنجلترا المفتوحة.
واعرب المهندس أحمد العبد عن سعادته بهذا الإقبال علي المشاركة في بطولة نادي بلاك بول من كافة الأندية المصرية واللاعبين وأفاد بأن نادي بلاك بول بالتعاون مع الاتحاد المصري للاسكواش سيظل داعما للعبة الاسكواش التحتية بملاعبه المتميزة وبجهازه الفني رفيع المستوي ولاعبيه المتميزين.
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