اللغة.. أزمة الغيني بكيتي سيلفا في الإسماعيلي

أعرب صبري المنياوي مدير الكرة بنادي الإسماعيلي، عن سعادته بإنضمام المهاجم الغيني بكيتي سيلفا لصفوف الدراويش خلال موسم الإنتقالات الصيفية الجاري.

وقال المنياوي في تصريحات خاصة لـ "الوفد" أنهم يواجهون صعوبة في التعامل مع اللاعب الغيني لانه يتحدث لا يستطيع التحدث

باللغة العربية أول الإنجليزية أو الفرنسية.

وأكد المنياوي أن مشكلة اللغة مسألة وقت ، مشيرًا أن اللاعب مجتهد ويرغب في إثبات نفسة بإسرع وقت.

وأضاف مدير الكرة بالإسماعيلي أ|ن سيلفا سوف يغادر مصر عقب

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الإنتهاء من معسكر 6 أكتوبر للمشاركة مع منتخب بلادة في تصفيات بطولة كأس الأمم الأفريقية، ومن المقرر أن يعود 11 سبتمبر القادم.

وكان أعلن الإسماعيلي عن أنضمام اللاعب الغيني بكيتي سيلفا لمدة ثلاث مواسم قادمًا من الشعلة السعودي خلال موسم الإنتقالات الصيفية الجاري.

ويستعد الدراويش لخوض منافسات الموسم الجديد بجانب البطولة العربية وكأس مصر.