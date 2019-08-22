لجنة إدارة الاتحاد تبدأ عملها بالاجتماع مع مندوب الفيفا

بدأت لجنة إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني مهام عملها مساء اليوم بالاجتماع مع فيرون أومبا مدير التطوير بالاتحاد الدولي لكرة القدم عن منطقتي أفريقيا والكاريبي . أفريقيا والكاريبي . Advertisements وحضر الاجتماع د. جمال محمد علي نائب رئيس اللجنة ود. أحمد عبد الله ود. سحر عبد الحق عضوي اللجنة . عضوي اللجنة . فيما تعذر حضور الكابتن محمد فضل لسفره . ومن المقرر أن تلتقي اللجنة يوم السبت المقبل بالدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وتعقد بعده أولى اجتماعاتها ، يعقبه مؤتمر صحفي يتحدد موعده غدا.

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