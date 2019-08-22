غدًا.. بعثة منتخب رفع الأثقال تتجه إلى المغرب للمشاركة في دورة الألعاب الإفريقية

تتوجه بعثة منتخب مصر لرفع الاثقال غداً الخميس الي المغرب، للمشاركة في دورة الالعاب الافريقية 2019 .

وتضم بعثة المنتخب 20 لاعبة ولاعبة، ومن المقرر انطلاق مسابقات رفع الاثقال 25 اغسطس الجاري.

وجاءت قائمة الرجال كالتالي:

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أحمد سعد وزن ٦٧ك ، مصطفى وحيد٧٣ ك ، محمد ايهاب

٨١ ك، كريم كحله ٨٩ ك ، محمد سليم ٩٤ ك م ، رجب عبد الحى ١٠٢ ك ، جابر فرحان ، محمد هشام ١٠٩ ك ، عبد الرحمن محمد +109 ك ، أحمد عادل ٨٩ ك .

وبينما قائمة السيدات تضم كلا من...

هبة صالح ٤٩ ك ، بسمة عماد ٥٨ ك ، و كلا من إسراء السيد، نعمة سعيد ٦٤ ك) ، رانيا عزت ٧١ ك ، سارة سمير ٧٦ ك ، سمر حبشى ٨٩ ك، سلمى محمد حبشي ٨٩ ك ، حليمة عبد العظيم و شيماء خلف +89 ك.