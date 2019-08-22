يوفنتوس يسعى لبيع تشان

يسعى نادي يوفنتوس الايطالي للتخلص من نجمه الالماني ايمري تشان، ليرحل عن صفوف الفريق خلال فترة الإنتقالات الحالية.
وكشفت صحيفة توتو سبورت الايطالية، أن نادي يوفنتوس يرغب في رحيل الألماني إيمري تشان، عن الفريق في هذا الصيف، وقد حددت إدارةالبيانكونيري مبلغ 30 مليون يورو للتخلي عنه.
والجدير بالذكر ان اللاعب انضم الي صفوف الفريق في صيف 2018، في صفقة انتقال حر عقب انتهاء تعاقده مع ليفربول.
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