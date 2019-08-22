موعد مباراة الزمالك والمقاصة والقنوات الناقلة

يتقابل نادي الزمالك مع نظيره مصر المقاصة في دور ربع النهائي من بطولة كأس مصر، والتي من المقرر أن تقام على ملعب برج العرب بمدينة الإسكندرية، يوم الأربعاء 28 أغسطس الجاري.

ويذكر أن لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم قد قامت بتعديل موعد مباراة الزمالك ومصر المقاصة في دور الثمانية لبطولة كأس مصر، المقرر اقامتها يوم الأربعاء ٢٨ أغسطس الجاري

في ستاد برج العرب، لتقام الساعة الثامنة مساءا بدلًا من التاسعة والنصف مساء.

كان الزمالك قد فاز على الإنتاج الحربي في دور الـ 16 بنتيجة 2-0 وسجل الهدفين محمود علاء من ركلة جزاء ومحمود عبد العزيز.

أما مصر المقاصة فقد فاز على وادي دجلة بنتيجة 2-1 وسجل الأهداف باولين فوافي

في الدقيقة 27 وجون أنطوي في الدقيقة 37 للمقاصة أما وادي دجلة فسجل محمد محمود من ركلة جزاء في الدقيقة 88.

وتقدم إليكم "بوابة الوفد" كل ما تريد معرفته عن المباراة

موعد مباراة الزمالك ومصر المقاصة بكأس مصر

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تقام المباراة في تمام الساعة 21:30 بتوقيت القاهرة و22:30 بتوقيت مكة المكرمة و19:30 بتوقيت جرينتش.

ملعب مباراة الزمالك ومصر المقاصة بكأس مصر

تقام المباراة في ستاد برج العرب بالإسكندرية

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ومصر المقاصة بكأس مصر

تذاع المباراة على قناة النيل للرياضة وتايم سبورت.