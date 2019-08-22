يد المنيا يواصل فترة الإعداد ويخوض معسكرا بالقاهرة يلعب خلاله ثلاثة وديات

واصل فريق كرة اليد بنادي المنيا ، اليوم الاربعاء ، تدريباته المتنوعه ، ضمن فترت الإعداد قبل انطلاق الموسم الجديد بالدوري الممتاز، وقال هيثم حمدي ، المدير الفني للمنيا ، ان الفريق بدأ فترة الإعداد منذ ثلاثة أسابيع ، تمخلاله رفع مستوى اللاعبين بدنيا ومهاريا .
وذلك من خلال دمج التدريبات التأهيلية، حيث يخوض اللاعبين تدريبات بالصالة المغطاة ، وأخرى بصالة الجيم، وكذلك على الرمال ، للوصول لأفضل حالة فنيةلهم.
كما أوضح حمدي، أن التدريبات تراوح بين ٥ : ٦ أيام أسبوعيا، وبالفعل حدث تفاهم كبير بين العناصر الجديدة والمستمرة مع الفريق من الموسم الماضي.
وأشار المدير الفني، إلى دخول الفريق في معسكر بالقاهرة في الخامس من الشهر المقبل ، يخوض خلاله ٣ مباريات ودية ، وسوف يعلن عن تفاصيلها فور تحديدها كاملة.
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