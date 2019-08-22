رياضة | لجنة إدارة الاتحاد تبدأ عملها بالاجتماع مع مندوب "الفيفا"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لجنة إدارة الاتحاد تبدأ عملها بالاجتماع مع مندوب "الفيفا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأت لجنة إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني مهام عملها مساء اليوم بالاجتماع مع فيرون أومبا مدير التطوير بالاتحاد الدولي لكرة القدم عن منطقتي أفريقيا والكاريبي.

وحضر الاجتماع جمال محمد علي نائب رئيس اللجنة و أحمد عبد الله وسحر عبد الحق عضوي اللجنة ، فيما تعذر حضور محمد فضل لسفره .