رياضة | نائب رئيس اتحاد الكرة: الجهاز الفني للمنتخب مصري بالكامل وسويلم مستمر في منصب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نائب رئيس اتحاد الكرة: الجهاز الفني للمنتخب مصري بالكامل وسويلم مستمر في منصب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد د. جمال محمد علي نائب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة اتحاد الكرة أن الجهاز الفني للمتتخب سيكون مصري بالكامل وأن ثروت سويلم مستمر في منصبه كمدير تنفيذي لاتحاد الكرة.

وقال محمد علي في تصريحات هاتفية لفضائية ام بي سي مصر :"انقسام الشارع المصري على اللجنة المكلفة بإدارة اتحاد الكرة شئ إيجابي ولكني اطالب الناس بالصبر على اللجنة حتى نستطيع تقديم الأفضل والسبت المقبل أول اجتماع لنا".

وأضاف :"الفيفا هي من حددت أعضاء اللجنة وكان من الممكن أن نرسل لها أعضاء معينين وتقوم برفضهم وهذا يحدث في الدول التي يحدث بها توقف النشاط الرياضي". Advertisements

وتابع :"تسلمنا خطاب إدارتنا لاتحاد الكرة بشكل رسمي من الفيفا ومن الممكن أن يكون هناك اجتماع أسبوعي أو شهري".

وأردف قائلا :"الجهاز الفني للمنتخب مصري بالكامل وأبرز إنجازات الكرة المصرية تحققت مع مدربين وطنيين".

واستطرد قائلا :"العميد ثروت سويلم المدير التنفيذي للاتحاد ومستمر في منصبه".

واختتم محمد علي تصريحاته قائلاً :"هدفنا وضع جدول ثابت للدوري الموسم المقبل واستفسرنا من وفد الفيفا عن تطبيق تقنية الفار".