رياضة | تعرف على تحدي عبد الحميد لو لم يتوج الزمالك بكأس مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على تحدي عبد الحميد لو لم يتوج الزمالك بكأس مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توقع جمال عبد الحميد نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق فوز الفريق الأبيض بكأس مصر وأنه سيقوم بحلاقة شعره لو لم يفز باللقب. وقال عبد الحميد في تصريحات تلفزيونية لفضائية ام بي سي مصر : "الزمالك أهدى الأهلي بطولة الدوري لأنه فقد 19 نقطة في الدور الثاني فقط". وأضاف :"صلاح محسن أفضل مهاجم في الأهلي ولكنه لا يشارك وأي مدير فني يحلم بوجود مهاجم مثل أزارو لأنه يستطيع الوصول إلى المرمى ببراعة". واختتم عبد الحميد تصريحاته قائلاً : " الزمالك سيتوج ببطولة كأس مصر الموسم الحالي ولو لم يتوج باللقب سأقوم بحلاقة شعري".

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