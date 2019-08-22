رياضة | برشلونة سيتعاقد مع نيمار في هذه الحالة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة سيتعاقد مع نيمار في هذه الحالة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواصل نادي برشلونة مفاوضاته المكثفة مع نادي باريس سان جيرمان لحسم صفقة البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب النادي الباريسي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.

وذكر الصحفي البرشلوني الموثوق فيه "جيرارد روميرو" أن برشلونة يستطيع حسم اتفاقه مع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لضم نيمار بشكل رسمي، بشرط إعلان اللاعب البرازيلي بشكل واضح رغبته في الإنتقال للنادي الكتالوني هذا الصيف.

وأكد "روميرو" أن في حالة إعلان نيمار رغبته بالإنتقال لبرشلونة لن يترك الفرصة لباريس سان جيرمان الفرنسي للعب علي "أكثر من حبل" خاصة وأن ريال مدريد يواصل تقديم الإغراءات لضم اللاعب.

وأوضح أن برشلونة يريد من نيمار تحديد موقفه بشكل واضح بخصوص الإنتقال للنادي الكتالوني، خاصة وأن البارسا لا يمكنه محاربة ريال مدريد ماليًا في السوق.