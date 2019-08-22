رياضة | برشلونة يترقب الإعلان الرسمي لنيمار.. وريال مدريد يواصل التربص

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة يترقب الإعلان الرسمي لنيمار.. وريال مدريد يواصل التربص والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الصحفي الإسباني ديرموت كوريجان أن ناديا برشلونة وريال مدريد الإسبانيان، يواصلان سعيهم للظفر بخدمات الدولي البرازيلي نيمار، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

وقال ديرموت في تصريحات نقلتها شبكة "سكاي سبورتس": برشلونة وريال مدريد يواصلان الصراع من أجل التعاقد مع نيمار، ولكن القيمة المالية تقف عائقًا أمامهم.

وأضاف: "باريس يرغب في الحصول على مبلغ 200 مليون يورو، بينما يسعى عملاقي أسبانيا لإنهاء الصفقة مقابل 160 مليون يورو، وعقد وفد من نادي برشلونة اجتماعًا مساء امس مع إدارة النادي الفرنسي، للحصول على اللاعب".

ويبدو ان برشلونة أنهى الصفقة بالفعل وفقًا لما ذكرته صحيفة موندو ديبورتيمو، بانتقاله لمدة موسمين على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء، ولكن ريال مدريد يتربص بالصفقة في إنتظار فشلها بين باريس وبرشلونة نظرًا للعلاقة السيئة بينهما".