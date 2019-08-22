رياضة | أخبار برشلونة اليوم: عرض جديد من البرسا لضم نيمار وصفقة كبري بديلة وميسي ينقذ رأس فالفيردي وصفقة تبادلية مفاجئة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أخبار برشلونة اليوم: عرض جديد من البرسا لضم نيمار وصفقة كبري بديلة وميسي ينقذ رأس فالفيردي وصفقة تبادلية مفاجئة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد نادي برشلونة الاسباني اليوم الأربعاء الموافق 21 أغسطس لعام 2019، العديد من الاخبار الهامة والأحداث الساخنة الخاصة بالفريق الأول بالنادي الكتالوني، أبرزها آخر التطورات بخصوص صفقة القرن بالتعاقد مع البرازيلي نيمار لاعب باريس سان جيرمان.

وإليكم أهم أخبار برشلونة الاسباني اليوم الأربعاء 21- 8 - 2019:-

برشلونة يستعد لإعلان صفقة نيمار

كشفت وسائل إعلام إسبانية أن نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان يقترب من الرعودة إلى برشلونة الذي يستعد للإعلان عن إتمام الصفقة في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكدت إذاعة RAC1 الإسبانية أن مفاوضات برشلونة مع باريس سان جيرمان بشأن صفقة نيمار وصلت إلى مراحل متقدمة ولكن ليس هناك أي حديث حول إتمام الصفقة.

وأشارت الإذاعة الإسبانية إلى أن البرسا يستعد لتقديم نيمار لاعبا جديد في صفوفه وأنه سيحجز بالفعل الدفعة الأولى من القمصان التي تحمل اسم نيمار البالغ من العمر 27 عاما لتلبية الطلب الكبير من المشجعين.

وذكرت الإذاعة الإسبانية أن نيمار سجل رسالة فيديو لمحبي برشلونة سيتم نشرها مباشرة بعد اكتمال عملية انتقاله إلى البارسا.

وأوضحت الإذاعة الإسبانية أن نيمار كان محور التقارير الصحفية في الفترة الأخيرة وأعرب عن رغبته بالعودة إلى برشلونة الذي رحل عنه إلى باريس سان جيرمان في صيف 2017 مقابل 222 مليون يورو.

وألمحت الإذاعة الإسبانية أن برشلونة يتنافس مع ريال مدريد على ضم نيمار وستكون الأيام المقبلة حاسمة في تحديد وجهته.

نجم يوفنتوس يقترب من برشلونة

أكدت تقارير صحفية إيطالية اقتراب الكرواتي ماريو ماندزوكيتش نجم يوفنتوس من الانضمام إلى برشلونة في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأفادت صحيفة توتو سبورت الإيطالية بأن مسئولي برشلونة ويوفنتوس عقدوا اجتماعا الإثنين الماضي تضمن الحديث عن عدد من الصفقات التبادلية بين الناديين.

وألمحت الصحيفة الإيطالية أن الصفقة الأقرب للحسم بين برشلونة ويوفنتوس حتى الآن هي تبادل اللاعبين خوان ميراندا وماريو ماندزوكيتش.

وأشارت الصحيفة الإيطالية إلى أن الصفقة ستخدم الناديين، حيث يرغب يوفنتوس في تدعيم مركز الظهير الأيسر في حين يحتاج برشلونة إلى ضم مهاجم جديد من أصحاب الخبرة في الدوري.

وكشفت الصحيفة الإيطالية أن يوفنتوس يفكر أيضًا في ضم عثمان ديمبلي نجم برشلونة مقابل التخلي عن باولو ديبالا في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

عرض جديد من برشلونة لضم نيمار

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن برشلونة الإسباني قدم عرضًا جديدًا لضم البرازيلى نيمار نجم باريس سان جيرمان الفرنسي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأفادت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية بأن برشلونة قدم عرضًا جديدًا باستعارة نيمار لمدة موسمين مع خيار أحقية الشراء في نهاية صيف 2021 بمبلغ قدره 164 مليون يورو.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن البرسا عرض مؤخرًا على باريس سان جيرمان استعارة نيمار لمدة موسم واحد مع وجود بند لشراؤه مقابل 160 مليون يورو لكن إدارة PSG رفضت العرض.

وذكرت الصحيفة الإسبانية أن إدارة باريس سان جيرمان كشفت عن رغبتها في التخلي عن خدمات نيمار في حال وصول عرض مناسب

جدير بالذكر أن نيمار انضم إلى باريس سان جيرمان في صيف 2017 من برشلونة بمبلغ 222 مليون يورو

أسباب تهدد انتقال صفقة نيمار لبرشلونة بالفشل

قامت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، بتفجير مفاجأة من العيار الثقيل بسبب إعلانها عن حسم صفقة البرازيلي نيمار إلى برشلونة، لمدة عامين على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء، وعلى الرغم من ذلك هناك أسباب تهدد الصفقة بالفشل.

وكشفت بعض التقارير الإسبانية أن هناك أسباب قد تجعل صفة برشلونة ونيمار تنتهي بالفشل، أبرزها سوء العلاقة بين إدارة نادي برشلونة ونظيره باريس.

وأشارت التقارير إلى أن الأمر الثاني يتمثل في المقابل المالي الضخم التي تطكلبه إدارة النادي الباريسي، حيث ترغب في التفريط بخدمات اللاعب مقابل 250 مليون يورو.

بينما يعد رغبة ريال مدريد في الحصول على خدمات اللاعب من أكثر الأمور التي قد تعيقها نظرًا للعلاقة المتميزة بين إدارة ريال مدريد والنادي الباريسي، فهل سيجح باريس في الحصول على نيمار أم سينجح ريال مدريد في خطف الصفقة؟.

برشلونة يعوض سان جيرمان من أجل نيمار

طرح مسؤولو نادي برشلونة الإسباني، حلا جديدا من أجلل الظفر بخدمات البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو الإسبانية"، إن البلوجرانا عرض التعاقد مع اللاعب لمدة موسمين على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء بالموسم الثاني، لتعويض الفريق الباريسي الأموال التي دفعها نظير التعاقد مع اللاعب من برشلونة والتي وصلت إلى 220 مليون يورو في عام 2017.

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وأضافت الصحيفة، أن البي إس جي، رفض العرض الأول من برشلونة، باستعارة اللاعب لمدة عام مع أحقية الشراء والتنازل عن خدمات ثنائي من الفريق الكتالوني.

وأعلن دا سيلفا، عدم استمراره داخل جدران حديقة الأمراء، والإفصاح عن رغبته بالرحيل بالصيف الحالي.

ميسي ينقذ فالفيردي

أجرى فريق برشلونة حصة تدريبية اليوم الأربعاء، في الوقت الذي يأمل فيه الفريق في تعافي النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بشكل تام من إصابته ودخوله في قائمة اللاعبين الذين سيتم استدعاؤهم لخوض مباراة الأحد المقبل أمام ريال بيتيس.

وفي ظل غياب مهاجمي الفريق الكاتالوني، بسبب إصابة عثمان ديمبيلي ولويس سواريز، وعدم وضوح موقف النجم الأرجنتيني ليو ميسي، أشرك المدير الفني للفريق إرنستو فالفيردي لؤلوة لاماسيا (أكاديمية برشلونة)، الموهوب أنسو فاتي (16 عاما)، في التدريب الصباحي.

يشار إلى أن عقد المهاجم الشاب فاتي، الذي تمتد أصوله إلى دولة غينيا بيساو، قد تم تجديده مؤخرا مع فريق برشلونة حتى عام 2022.

الشيرنجيتو: برشلونة يتخلص من نجم الفريق لضم نيمار

أكدت تقارير إعلامية اسبانية أن نادي برشلونة يريد التخلص من أحد نجومه للتعاقد مع البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.

وقال الإعلامي "جوتا جوردي" في البرنامج الاسباني الشهير "الشيرنجيتو" أن نادي برشلونة يريد بيع لاعبه التشيلي أرتورو فيدال خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية، من أجل التعاقد مع البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان.

ويكثف نادي برشلونة مفاوضاته مع النادي الباريسي لحسم صفقة "نيمار" قبل غريمه التقليدي ريال مدريد والذي يسعي لضم اللاعب أيضًا هذا الصيف.

تطور جديد في صفقة انتقال إلى برشلونة

أفادت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن نادى برشلونة الإسبانى قد يعلن عن ضم نجم الفريق السابق ولاعب باريس سان جيرمان الفرنسي الحالى نيمار دا سيلفا خلال الأيام القليلة القادمة.

وذكرت إذاعة Rac 1 الإسبانية إن مفاوضات نادى برشلونة مع باريس حول ضم نيمار أصبحت فى مرحلة متقدمة ولكن مازالت لم تنته.

وأشارت تقارير صحفية أن نيمار قد قام بتسجيل فيديو لمحبي برشلونة سيتم إذاعته عقب إكتمال إنتقاله للبارسا وتم أيضاً حجز قمصان باسمه فى متاجر النادى.

عرض جديد من برشلونة لضم نيمار

ذكرت تقارير إعلامية اسبانية أن نادي برشلونة عرض 190 مليون يورو على باريس سان جيرمان الفرنسي، لضم البرازيلي نيمار خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

ويرغب نادي برشلونة في التعاقد مع نيمار علي سبيل الإعارة خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية، مع وضع بند بالشراء النهائي في صيف 2020.

وكشفت شبكة " ESPN" أن نادي برشلونة عرض التعاقد مع نيمار على سبيل الإعارة مقابل 40 مليون يورو، مع إلتزام النادي بدفع 150 مليون يورو لضم اللاعب بشكل نهائي في المستقبل.

من ناحية أخري أكد مصدر مقرب من المفاوضات, أن عرض البارسا لضم "نيمار" لم يتجاوز الـ 170 مليون يورو وجميع الارقام المتداولة في وسائل الإعلام مجرد شائعات غير صحيحة.

وكان نيمار انتقل لصفوف باريس سان جيرمان قادمًا من برشلونة عام 2017 مقابل 222 مليون يورو.

بعد رفض العرض.. باريس سان جيرمان يحدد شروطه لبيع نيمار إلى برشلونة

كشف تقرير صحفي اليوم الاربعاء أن نادي باريس سان جيرمان قد حدد مطالبه، من أجل الموافقة على عودة مهاجمه البرازيلي نيمار جونيور دا سيلفا إلى برشلونة.

وتحوم الشكوك بشدة حيال مُستقبل نيمار في باريس سان جيرمان، خاصة مع ارتباطه الكبير بفرضية الرحيل عن نادي العاصمة الفرنسية، وسط أنباء عن إمكانية عودته إلى برشلونة أو انتقاله صوب ريال مدريد.

وتبعاً لصحيفة "موندو ديبورتيفو"، فإن مسؤولو سان جيرمان قد طالبت برشلونة بالحصول على 100 مليون يورو، بالإضافة الى عثمان ديمبلي و نيلسون سيميدو،للتخلي عن نيمار.

كما يذكر أن سان جيرمان رفض عرضا رسميا، تقدم به برشلونة من أجل استعادة نيمار، وقد تضمن فرضية أن يستعير البلوجرانا اللاعب، مع إدراج بند يخول للنادي الكتالوني شراء بطاقة نجم سانتوس السابق.

برشلونة يتجه للصفقة البديلة حال فشل ضم نيمار

زعمت تقارير صحفية إسبانية، أن برشلونة سيجهز عرضًا لضم الأرجنتيني باولو ديبالا، نجم يوفنتوس الإيطالي، في حال الفشل في ضم البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ورفض باريس سان جيرمان عرض برشلونة الثاني ضم نيمار، والذي كان عبارة عن إعارة لمدة موسمين مع خيار الشراء مقابل 164 مليون يورو، إلا أن الفريق الباريسي يريد إعارة مع خيار الشراء الإلزامي، ويدفع ثمن الصفقة كاملًا خلال عام واحد فقط.

ويجهز برشلونة عرضًا لضم ديبالا لاعب السيدة العجوز في حال فشل التعاقد مع نيمار.