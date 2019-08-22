رياضة | "الخليج 365 الرياضي" يحاور "ممدوح عبد الحى" المدير الفني لكوكا كولا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الخليج 365 الرياضي" يحاور "ممدوح عبد الحى" المدير الفني لكوكا كولا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعد ممدوح عبد الحى المدير الفني الحالي لفريق كوكا كولا من مواليد بنى سويف 14 أبريل 1976 بدأ مشوارة الكرة ضمن قطاع الناشئين بنادي بنى سويف، تم أنتقل إلى نادى المقاولون العرب في سن 19 سنه ولعب لفريق المقاولون لمدة 6 سنوات،تم لعب نادى طلائع الجيش لمدة 10 سنوات.؟

أجرى "الخليج 365 الرياضي" حوار مع عبد الحى للتعرف على استعدادات فريق كوكا كولا للموسم المقبل وقائمة التعاقدات وجاء نص الحوار كالتالى :

*ماذا عن مشوار التدريب عقب الاعتزال ؟

عملت مدير فني لفريق طلائع الجيش مواليد ١٩٩٥ ستة أشهر ثم التحق بالفريق الأول مدرب عام لمدة موسمين مع الكابتن حلمي طولان وأنور سلامه وطلعت يوسف ثم مدرب عام فى إف سى مصر ثم مدير فني في اتحاد الشرطه ومدرب عام فى كوكاكولا مع تامر مصطفي واتولى حاليا الإدارة الفنية لكوكاكولا.

*هل تواجه عقبات فى التعامل مع إدارة نادى كوكاكولا ؟

بالعكس هناك تقارب فى وجهات النظر ورغبة من كل الأطراف على صعود الفريق للدورى الممتاز والعمل على تلبية الاحتياجات من جانب المجلس بقيادة مجدى اسماعيل رئيس النادي.

*ما هى فرص صعود فريق كوكاكولا للدورى الممتاز؟

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المجموعة تضم أكثر من 8 فرق على مستوى عالى والتنافس على الصعود متاح لكل الفرق ولكن نحاول بكل قوة من أجل الصعود للدورى الممتاز .

*ماذا عن الجهاز المعاون؟

تم تعيين جهاز فني على مستوى عالي يضم كل من نبيل ابراهيم مدير كرة ، هيثم ابراهيم مدرب عام، الدكتور سيد عبدالقادر مدرب احمال، محمد مصطفى مدرب حراس مرمى، أحمد حمدي اخصائي إصابات ملاعب ، أيمن عبدالقادر مدير إدارى .

*ما هي الصفقات الجديدة التي تعاقدت معها ؟

تم التعاقد مع 16لعيب جديد وهم محمد كفتة، معتز نجيب ، اسلام كمونة ، محمد بكار ، احمد كامل ، احمد سعيد ، ايهاب عبدالمقصود ، يوسف عبدالرحمن ، مصطفى عباس ، محمود عماد ، عمرو شيبة ، محمد ناجى جدو ، بلية ،اكرم عبدربه ، يوسف عبدالناصر ، مصطفى عبدالوهاب .

*. ماذا عن القائمة الأولى ؟

تم الاستقرار على بقاء 7 لاعبين من الحرس القديم وهم : محمد علاء لالا ، حمد صالح ، محمد احمد مودي ، ديدا ، عمرو عبدالمجيد ، كريم عبدالنبي.

* هل تفضل إقامة القسم الثاني بـ 12 فريق أم 16 ؟

فى وجهة نظرى أرى أن 12 فريق افضل لان قلة عدد الفرق تزيد التنافس فيما بينهم .