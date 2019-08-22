رياضة | بني سويف يواجه السكة الحديد وكوكاكولا ودياً

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بني سويف يواجه السكة الحديد وكوكاكولا ودياً والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواجه الجهاز الفنى للفريق الكروى الاول بنادى بنى سويف الرياضى أحد أندية القسم الثانى مشكلة كبرى نتيجة قلة الملاعب ببنى سويف ودخول ملاعب اخرى بخطة التطوير .

ويبحث حسن موسي المدير الفنى لبنى سويف عن إيجاد حل لتلك المشكلة خاصة مع اقتراب الإعلان عن بدء الموسم الجديد .

على الجانب الآخر انتظم لاعبي الفريق الأول فى أداء التدريبات اليومية وذلك عقب قيام الجهاز الفنى للفريق بمنح اللاعبين راحة لمدة 24 ساعة عقب أداء المباراة الودية أمام الفيوم والتى انتهت لصالح الفيوم بهدفين نظيفين .

وقرر بنى سويف الاتفاق على أداء مباراة ودية أمام السكة الحديد يوم 26 أغسطس فيما يخوض تجربة ودية أخرى أمام كوكاكولا يوم 28 من الشهر ذاته.