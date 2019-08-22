رياضة | مصر تتصدر دورة الألعاب الإفريقية برصيد 29 ميدالية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصر تتصدر دورة الألعاب الإفريقية برصيد 29 ميدالية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أنهت بعثة مصر اليوم السادس في منافسات دورة الألعاب الإفريقية المقامة في المغرب في صدارة الترتيب العام برصيد 29 ميدالية بواقع 8 ذهبيات و12 فضيات و9 برونزيات.

حقق ميداليات الذهبية كلا من رمضان درويش وعلي حازم ومحمد عبدالرحمن وعلي حازم في الجودو ، وأحمد أكرم وهانيا مورو ونور الجندي في السباحة وذهبية الكرة الطائرة الشاطئية سيدات والذي مثل المنتخب فيه كلا من فريدة العسقلاني ودعاء الغباشي.

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بينما أحرز الميداليات الفضية كلا من ، جنتان العسكري في البلياردو ، وعبدالخالق البنا ودارين حجازي وأحمد خالد عبدالخالق في التجديف ، وفريدة عثمان ويوسف القماش وعلي خلف الله في السباحة ، وفضية فرق التتابع سباحة 100 متر حرة رجال وفضية 100 متر حرة سيدات وعبدالرحمن درويش وصلاح الدين خيري ونور عبدالسلام في التايكوندو.

وأحرز الميداليات البرونزية كلا من ، محمد عبدالموجود وعبدالله عثمان وكاريمان كامل ولمياء محمد حسن في الجودو، ومريم عبداللطيف في التجديف ، ومحمد حسن وياسين الشماع وأحمد سالم ومروان القماش في السباحة.

وتصدرت مصر المنافسات برصيد 29 ميدالية بينما جائت الجزائر في المركز الثاني برصيد 21 ميدالية بواقع 7 ذهبيات و6 فضيات و8 برونزيات.