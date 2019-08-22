الامارات | ليوناردو يفسخ عقده مع الوحدة

شكرا لقرائتكم خبر عن ليوناردو يفسخ عقده مع الوحدة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي الوحدة، على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، توصله إلى اتفاق مع اللاعب البرازيلي ليوناردو دي سوزا، يقضي بموجبه بفسخ تعاقده مع اللاعب، بعدما قام بدفع الشرط الجزائي وإنهاء كل المتعلقات المالية المتعلقة به ليصبح اللاعب حراً في الانتقال إلى أي نادٍ آخر.

وكانت بداية الموسم قد شهدت جدلاً كبيراً ما بين اللاعب والنادي، حيث انتشرت أخبار منذ نهاية الموسم الماضي أن اللاعب لن يستمر مع الوحدة، ولكنه عاد وانتظم في فترة الإعداد قبل أن يخوض منافسات دوري أبطال آسيا ويودع مع الفريق من الدور ربع النهائي أمام النصر السعودي، ثم تتأكد الشائعات بإعلان النادي فسخ تعاقده مع اللاعب رسمياً عقب دفع الشرط الجزائي.

من جهته، وجه اللاعب البرازيلي ليونادرو دي سوزا، رسالة مؤثرة إلى جمهور الوحدة عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «إنستغرام»، قال فيها: «قضيت اليوم عاماً مع نادي الوحدة، وصراحة أشعر بالحزن، كنت أرغب في العثور على الكلمات الصحيحة للتعبير عن نفسي لجميع الذين يحبون كرة القدم يستطيعون فهمها، أردت أن أشكر النادي، المديرين، جميع الموظفين الذين يعملون في نادي الوحدة».

وأضاف: «أشكر زملائي في الفريق، وأشكر بشكل خاص الجمهور الذي دعمني من البداية إلى النهاية، فقد كانوا مفتاح هذا النجاح، أردت أن أقول إن الجمهور سيظل في قلبي وذاكرتي، جمهور الوحدة أنت قلب النادي وفرحتنا في الملعب، وداعاً للجنون يمكنك التأكد من أنني قاتلت بكل ما أوتيت من قوة حتى يكون النصر دائماً في مكان واحد، وهو نادي الوحدة».

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واختتم: «أنا آسف إذا كنت قد فعلت شيئاً خاطئاً، في بعض الأوقات يوجد أشياء لا يمكننا فهمها في كرة القدم، ليس لدينا دائماً قوة خياراتنا، شكراً على كل شيء».

ليوناردو دي سوزا:

• «أشكر بشكل خاص الجمهور الذي دعمني من البداية إلى النهاية».

• «آسف إذا كنت قد فعلت شيئاً خاطئاً.. هناك أشياء لا يمكننا فهمها في الكرة».