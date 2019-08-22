الامارات | واعدو الذيد يبدأون التحضير للموسم الجديد

شكرا لقرائتكم خبر عن واعدو الذيد يبدأون التحضير للموسم الجديد والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استهل فريقا الشباب تحت 19 سنة في نادي الذيد، بقيادة المدرب أحمد لشكري، والإداري عبدالله الحارثي، والناشئين تحت 16 سنة بقيادة المدرب خالد المليجي، والإداري راشد الخيال، استعدادهما للموسم الجديد، بإقامة معسكر الإعداد للفريقين بأكاديمية نادي الوحدة في أبوظبي، بمشاركة 24 لاعباً لكل فريق، وترأس البعثة المشرف الإداري علي العليلي، والمشرف الفني للبعثة محمد العليلي.
وتم خلال المعسكر تدريب الفريقين بأحدث الطرق والأساليب الرياضية العملية، كما تلقى اللاعبون دورات ومحاضرات نظرية بالإضافة إلى التمارين الرياضية، وخوض مباريات ودية مع بعض الفرق من أبوظبي.
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