الامارات | الشارقة يعتمد «مجموعة أوفياء الملك»

شكرا لقرائتكم خبر عن الشارقة يعتمد «مجموعة أوفياء الملك» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكر الحساب الرسمي لنادي الشارقة على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن مجلس إدارة نادي الشارقة اعتمد تشكيل رابطة المشجعين بمسمى «مجموعة أوفياء الملك»، يترأسها مدير الاتصال الجماهيري بالنادي، منصور السهلاوي، وتضم الأعضاء: محمد الكراني، محمد داوود، يوسف الحمادي، مانع الياسي، فاروق الياسي، سلمان أحمد.

وكان لجمهور الشارقة دور جوهري في استعادة النادي أمجاده بالفوز بلقب دوري الخليج العربي، الموسم الماضي، بعد سنوات طويلة من الانتظار.