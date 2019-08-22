الامارات | الشارقة يواجه بني ياس بشخصية «بطل الدوري»

شكرا لقرائتكم خبر عن الشارقة يواجه بني ياس بشخصية «بطل الدوري» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يدافع الشارقة عن هوية الملك المتوج الموسم الماضي بلقب دوري المحترفين، بالظهور الأول للفريق في الموسم الجديد، حين يحل في التاسعة والنصف مساء اليوم ضيفاً على بني ياس، في لقاء يجمعهما ضمن المجموعة الثانية في افتتاح جولات كأس الخليج العربي.

وينافس كلا الفريقين لحساب ثانية مجموعات البطولة، التي تضم بجوارهما كلاً من فرق أندية الوحدة وعجمان والوصل والفجيرة وحتا، ويتطلع الشارقة في لقاء اليوم، إلى تدشين موسمه بالصورة التي تليق بهوية بطل دوري المحترفين للموسم الماضي، خصوصاً أن الملك يتطلع إلى السير بعيداً في كأس الخليج العربي في ظل عدم قدرة الفريق على التتويج بلقب هذه البطولة، واقتصار نتائج الملك على بلوغ نهائي نسخة «2014-2015»، حين خسر الفريق لصالح البطل المتوج حينها فريق النصر بنتيجة «1-4».

وعلى الجانب الآخر، يتطلع بني ياس إلى تحقيق انتصاره الأول تاريخياً على الشارقة في مسابقة كأس الخليج العربي، بعد أن سجلت المواجهتان الوحيدتان اللتان جمعتا الفريقين ضمن دوري مجموعات هذه البطولة، تفوقاً للملك، بفوزه في نسخة 2013 بنتيجة «2-صفر»، التي اتبعها الشارقة بانتصاره في الدور ذاته في نسخة 2014 بنتيجة «1-صفر».

من جهته، أكد المدير الفني لفريق الشارقة عبدالعزيز العنبري، في المؤتمر الصحافي التقديمي للمباراة، جاهزية كل لاعبي الملك لخوض لقاء بني ياس، باستثناء المحترف الأوزبكي أوتابك شوكروف الذي لايزال في انتظار القرار النهائي من الجهاز الطبي للمشاركة في المباريات.

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وقال العنبري: «هذا الموسم صعب على الفريق لكون الشارقة يدخل الموسم كبطل لدوري الخليج العربي، وكل الأنظار مسلطة عليه، خصوصاً أن كل بطولات الموسم مهمة لنا للمحافظة على ما قدمناه الموسم الماضي من نجاحات».

وأوضح: «لدينا ثقة بلاعبينا وقدرتهم على تقديم الأفضل، وهو ما نطلبه منهم دائماً، فلكل بطولة خصوصيتها واحترامها، ونطلب من اللاعبين دائماً تقديم أقصى ما عندهم، خصوصاً أن رؤيتنا لبطولة كأس الخليج العربي لهذا الموسم هي العمل على تقديم أداء وتحقيق نتائج أفضل من الموسم الماضي».

ووصف العنبري مواجهة بني ياس بالصعبة، وقال: «بني ياس فريق مميز خصوصاً على ملعبه، وأتمنّى أن نقدم مباراة جيدة».

وأشار العنبري إلى الدفع بالعناصر الشابة خلال لقاء بني ياس، مؤكداً أن نظام البطولة يسمح بالدفع بثلاثة لاعبين من مواليد 1997.