الامارات | عجمان وحتا يفتتحان مسابقات الموسم اليوم

شكرا لقرائتكم خبر عن عجمان وحتا يفتتحان مسابقات الموسم اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يستضيف فريق عجمان على ملعبه في الساعة 7:15 من مساء اليوم نظيره حتا، في انطلاقة مباريات الموسم الجديد ببطولة كأس الخليج العربي، تظهر فيها الملامح الأولى لمستويات الفرق قبل انطلاقة دوري الخليج العربي الذي ينطلق بعد 27 يوماً، وقد تكون هذه الفترة الأبعد ما بين انطلاقة المسابقتين بسبب خوض مباراة السوبر في 14 سبتمبر وعدم وجود ارتباطات دولية كثيرة للمنتخب الوطني.

ولم يهدف عجمان إلى المنافسة على لقب البطولة في الموسم الماضي بقدر ما كان يبحث عن مركز جيد في جدول الدوري ونجح في ما أراد، أمّا الموسم الحالي سيكون أصعب عقب الصفقات الكبيرة التي حدثت في فرق عدة، لذا ستكون البطولة أصعب بعدما غير المدرب المصري أيمن الرمادي الكثير في صفوفه، خصوصاً بوجود ثلاثة لاعبين أجانب جدد.

أمّا حتا (الوافد الجديد) فسيكون الورقة الأهم اليوم، حيث ينتظر الكثيرون ظهوره الأول في مسابقات الرابطة هذا الموسم بعدما عاد من الهواة، ويطمح بالتأكيد إلى إثبات قوته وأحقيته، بالوجود في البطولة ولن ينظر اليوم إلى الفوز في مباراة عجمان بقدر اهتمامه برؤية لاعبيه الجدد ومستوى فريقه للحكم النهائي قبل غلق باب الانتقالات أول الشهر المقبل في ما إذا كان بحاجة إلى تبديل لاعبين أم لا.