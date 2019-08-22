الامارات | فيورنتينا بعد ضم ريبيري: «أهلاً بالأسطورة»

شكرا لقرائتكم خبر عن فيورنتينا بعد ضم ريبيري: «أهلاً بالأسطورة» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي فيورنتينا الإيطالي، أمس، عن تعاقده مع الجناح الدولي الفرنسي السابق، فرانك ريبيري، وسيقدمه إلى الجماهير اليوم في ملعب النادي «ارتيميو فرانكي».

ووصل ريبيري الى إيطاليا، أمس، من أجل الانضمام إلى فيورنتينا - بحسب ما نشر الأخير في حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي وموقعه الرسمي - مرحباً به «أهلاً بالأسطورة».

وقال فيورنتينا على موقعه الرسمي: «يعلن فيورنتينا أنه تعاقد مع اللاعب فرانك ريبيري. سيتم تقديمه (اليوم) في قاعة مانويلا ريغيني في ملعب أرتيميو فرانكي. سيفتح الملعب أبوابه أمام المشجعين لإلقاء التحية على اللاعب البنفسجي الجديد». وكشفت شبكة «سكاي سبورت» الإيطالية أن الفرنسي (36 عاماً) وقّع عقد انضمامه إلى فيورنتينا، على أن يقدم لوسائل الإعلام والجمهور (اليوم)، بعد أن يخضع للفحص الطبي.

وحطت الطائرة الخاصة التي نقلت الفرنسي وزوجته وهيبة في المطار، حيث كان إداريو النادي التوسكاني في انتظاره.

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ونشر فيورنتينا صور الفرنسي وهو يحمل قميص ووشاح النادي قبل أن يخرج من المطار، حيث كان في استقباله مئات المشجعين باللون البنفسجي للفريق.

وقال ريبيري بعد خروجه من الطائرة وباللغة الإيطالية، بحسب فيديو نشر على موقع فيورنتينا: «أنا سعيد. لقد تحدثت مع فيورنتينا وتوني (زميله السابق في بايرن ميونيخ الدولي الإيطالي سابقا لوكا توني) الذي قال لي إنه نادٍ كبير وإنها مدينة رائعة. أنا سعيد لأنها تعجبني كما حال اللغة (الإيطالية)».

وغادر ريبيري صفوف بايرن ميونيخ الألماني مع انتهاء عقده في الموسم المنصرم، بعدما أمضى 12 عاماً مع النادي البافاري، حيث فاز بالعديد من الألقاب، الدوري الألماني تسع مرات، والكأس المحلية ست مرات، ودوري أبطال أوروبا 2013 على حساب بوروسيا دورتموند. كما دافع عن ألوان المنتخب الفرنسي في 91 مباراة دولية سجل 16 هدفاً خلالها. وأفادت تقارير إعلامية بأنه وقع عقداً لعامين مع فيورنتينا مقابل 4.5 ملايين يورو، إضافة إلى الحوافز والمكافآت. ويفتتح فيورنتينا، صاحب المركز الـ16 في الـ«سيري أ» الموسم الماضي، حملته الجديدة بلقاء صعب على أرضه أمام نابولي، السبت المقبل، في المرحلة الأولى من الدوري.

وانتقلت ملكية فيورنتينا في يونيو إلى العملاق الإعلامي الإيطالي - الأميركي روكو كوميسو، الذي دفع 170 مليون لإكمال صفقة الاستحواذ على النادي.

• فيورنتينا نشر صور النجم الفرنسي حاملاً قميص ووشاح النادي.