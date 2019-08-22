الامارات | جمهور الجزيرة يترقب الظهور الأول لـ «عموري»

شكرا لقرائتكم خبر عن جمهور الجزيرة يترقب الظهور الأول لـ «عموري» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يترقب جمهور نادي الجزيرة، الظهور الأول للاعب المنتخب الوطني عمر عبدالرحمن، عندما يخوض «فخر أبوظبي» مباراته الأولى في الموسم الجديد، أمام خورفكان، الساعة 7:15، على استاد محمد بن زايد في أبوظبي.

ولن يكون «عموري» فقط الصفقة الوحيدة التي ينتظرها جمهور «فخر أبوظبي»، خصوصاً بعد «الميركاتو» الرائع الذي قامت به شركة الكرة الجزراوية، بالتعاقد مع صفقات من العيار الثقيل، أبرزها لاعب المنتخب الوطني عامر عبدالرحمن، والبرازيلي كينو دا سيلفا والمغربي مراد باتنا والصربي ميلوس كوسانوفيتش.

ويراهن مدرب الجزيرة، الهولندي يورغن ستربيل، في تجربته الأولى في دوري الخليج العربي، على امتلاك الفريق خطي وسط وهجوم يعدان من أقوى الخطوط على صعيد كل أندية دوري الخليج العربي، إذ يضم خط الوسط، كلاً من سلطان الغافري وعامر عبدالرحمن والكاميروني سيباستيان سياني ومحمد العطاس، بينما تستند القوة الهجومية الجزراوية إلى وجود علي مبخوت وعمرعبدالرحمن وخلفان مبارك والمغربي مراد باتنا والبرازيلي كينو.

في المقابل، سيخوض خورفكان اختباراً صعباً عندما يلعب مباراته الأولى بعد عودته من دوري الدرجة الأولى، إذ لا تُعد كأس الخليج العربي، ضمن أبرز أولويات «النسور» الذي يسعى إلى البقاء في دوري الخليج العربي.

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وعقب العودة إلى «المحترفين»، عملت إدارة خورفكان على تدعيم صفوف الفريق بعدد كبير من اللاعبين، إذ تعاقدت مع المدرب البرازيلي باولو كاميلي، وكذلك مع أربعة محترفين أجانب برازيليين سبق لهم اللعب في دوري الخليج العربي وفي الدوري السعودي الممتاز، إضافة إلى لاعب برازيلي خامس تم تسجيله ضمن فئة اللاعب المقيم.

وتراهن إدارة «النسور» على الخبرة الكبيرة التي يمتلكها باولو كاميلي، خصوصاً أنه لديه أكثر من تجربة سابقة في دوري الخليج العربي، مع كل من الإمارات، ودبا الفجيرة، بينما كانت أبرز تعاقدات الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية، هي البرازيلي بيدرو جونيور القادم من الدوري التايلاندي، ومواطنه بيسمارك قادماً من نادي القادسية في الدوري السعودي، والبرازيلي دودو الذي سيخوض أول موسم له خارج الدوري البرازيلي، إضافة الى مواطنه روبسون الذي يعد من التعاقدات المؤثرة والمهمة وسبق له أن ارتدى قميص بني ياس في الموسم الماضي، وأخيراً تعاقدت شركة خورفكان مع البرازيلي جونينهو كلاعب مقيم.

كما حافظ خورفكان على أبرز لاعبيه من الجيل الذي قاده للصعود إلى دوري الخليج العربي بنهاية الموسم الماضي، الذي شهد تتويج خورفكان بطلاً لدوري الدرجة الأولى، ومن أبرز هؤلاء اللاعبين القائد سيف محمد، وعبدالعزيز إسماعيل وعادل صقر وعبدالقادر قمبر، وحارس المرمى منصور غلوم البلوشي، ومحمد مال الله، ولاعبون آخرون، بينما أضاف إليهم لاعبين آخرين من المواطنين منهم حارس المرمى محمد يوسف وراشد حسن وعادل سبيل وأحمد دادا وسعيد خميس وحسن أمين وأحمد صالح حبوش وعلي المازمي.

• الجزيرة يضم صفوفاً حديدية بوجود خصيف وعموري وعامر ومبخوت وكينو.