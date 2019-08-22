الامارات | اتحاد السباحة ينظّم برنامجاً لتأهيل المعلمين والمدربين

شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد السباحة ينظّم برنامجاً لتأهيل المعلمين والمدربين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قرّر اتحاد السباحة تنظيم دورة دولية لمعلمي ومدربي السباحة للمستويين الأول والثاني في إطار الخطة الفنية لاتحاد السباحة الهادفة إلى تقديم أفضل البرامج الفنية لرفع مستوى العاملين بالمجال الرياضي، بالتعاون مع بروفيشنال للخدمات الرياضية، وذلك بإشراف جمعية المدربين الاميركية للسباحة - ألاسكا والاتحاد الأميركي للسباحة، وذلك خلال الفترة من 15 إلى 18 أكتوبر 2019 بإمارة دبى. وتأتي تلك الدورة ضمن خطة الشراكة الاستراتيجية مع الجانب الاميركي لتطوير مستوى معلمي ومدربي السباحة بالدولة.

وقال رئيس الاتحاد سلطان السماحي لـ«الإمارات اليوم»، إن «البرنامج يهدف إلى تطوير مستوى معلمي ومدربي السباحة بالدولة، وهناك استفادة كبيرة من الدورات، حيث يشارك مجموعة كبيرة من المهتمين من الدول العربية والخليجية بالمنطقة، نظراً للقيمة العلمية المتميزة التي يقدمها البرنامج»، كما اشاد بجهود مركز إعداد القادة الذي يسهم دائماً في استضافة الدورات ودعم الخطط الفنية للاتحادات.

وأضاف أن «الدورة ستقدم مبادئ وأسس عملية التدريب، وكيفية تأهيل مدربي السباحة بالولايات المتحدة، وستتم دراسة طرق السباحة الاربع والمهارات اللازمة للسباحين الصغار والناشئين، كما سيتم تقديم يوم كامل من الدورة حول تدريب الاشبال والنشء، وكيفية تعليم السباحين بالفئات العمرية من 8 إلى 13 عاماً وفقاً للمنهاج الأميركي الرائد». تقام الدورة تحت اشراف الخبير الأميركي جاي ايدسون الذي يعد من افضل المتخصصين بهذا المجال بالولايات المتحدة الاميركية والعالم. ويستهدف الاتحاد من تلك الدورة تأهيل وتدريب معلمي التربية الرياضية والمدربين الرياضيين ومشرفي المسابح، وغيرهم من المهتمين بتدريب السباحة.