الامارات | النصر يستعد لانطلاقة موسمه الرياضي بـ 1500 لاعب

شكرا لقرائتكم خبر عن النصر يستعد لانطلاقة موسمه الرياضي بـ 1500 لاعب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف نائب رئيس مجلس إدارة نادي النصر أحمد خوري أن النادي يواصل استعداده لانطلاقة الموسم الجديد في جميع الرياضات بشكل مكثف ومختلف عن جميع الأندية، مشيراً إلى أن النصر يعتبر النادي الوحيد في الدولة الذي يضم جميع الألعاب الرياضية، إذ يضم أكثر من 1500 لاعب ولاعبة في 13 رياضة يشارك فيها بمختلف البطولات.

وقال خوري في تصريحات صحافية: «إن هذا العدد وهذه السياسة من توجيهات سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس نادي النصر، الذي يطلب دائماً جمع أكبر عدد من اللاعبين، وأن يكون النادي منارة تلتقي فيها كل الأسر والعائلات». وأضاف أن «النادي، الموسم الماضي، حقق 55 بطولة مختلفة، وقبل ذلك كان 73 بطولة، ولكن العام الماضي ظلمت الألعاب بسبب تراجع مستوى فريق الكرة للأسف، الذي يعتبر هو المقياس الآن لنجاح النادي، ولكننا بشكل عام نهتم بشكل كبير جداً بمختلف الرياضات، ونفخر كوننا نملك هذا العدد من اللاعبين واللاعبات».

ويضم النادي 13 لعبة رياضية، وهي: كرة القدم، كرة السلة للرجال، الكرة الطائرة، كرة اليد للرجال، ألعاب القوى، كرة الطاولة، الكاراتيه، الجوجيتسو، الدراجات، كرة قدم الصالات، السباحة، كرة السلة النسائية وكرة اليد النسائية، علماً أنه يمتلك أيضاً ملاعب تقام عليها تدريبات ومسابقات التنس الأرضي، وغيرها من المنشآت التي يتصدرها بالمقام الأول استاد آل مكتوم بحلته الجديدة التي تضعه في صدارة المنشآت الرياضية على مستوى الدولة، وصالة الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم، متعدد الاستخدام لمختلف النشاطات الرياضية.

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وكانت الألعاب الجماعية قد حققت في الموسم الماضي 11 بطولة، منها ست للعبة كرة السلة وثلاث بطولات للكرة الطائرة وبطولتان لكرة اليد، إلى جانب عدد كبير من البطولات في الدراجات وألعاب القوى والسباحة والكاراتيه، إلى جانب 107 ميداليات ملونة للألعاب الفردية في مختلف المنافسات، مثل الجوجيتسو والكاراتيه وألعاب القوى والسباحة وغيرها، بواقع 53 ميدالية ذهبية، و25 فضية، و29 برونزية.

وفيما تتركز الأنظار على الفريق الأول لكرة القدم الذي يوجد فيه مع فريق الرديف نحو أكثر من 50 لاعباً، يبرز النشاط أكاديمية كرة القدم، حيث يضم قطاع الناشئين ومدرسة الكرة 319 لاعباً، فيما تضم مراكز التدريب الخارجية ما يقرب من 400 لاعب.

1500 منتسب للعميد

يزيد عدد المنتسبين لفرق النادي على 1500 لاعب ولاعبة، حيث تضم الألعاب الجماعية غير كرة القدم، نحو 493 لاعباً ولاعبة، ويوجد 273 لاعباً في الألعاب الفردية، كما يدعم النادي المشاركة النسائية وتمكين المرأة، فيضم قطاع كرة السلة النسوي 75 لاعبة من مختلف الأعمار، وكرة اليد 15 لاعبة، والدراجات خمس، والكاراتيه 27.