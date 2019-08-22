الامارات | البطائح يكشف عن تعاقداته الجديدة

شكرا لقرائتكم خبر عن البطائح يكشف عن تعاقداته الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قدمت إدارة الوافد الجديد لدوري الدرجة الأولى نادي البطائح مدرب الفريق طارق السيد عبدالغفار، والمحترفين الأجانب: البرازيلي ألكسندر ميديريوس، ومواطنه وينديرسون ميرو، والنيجيري سهيد أكينولا الذي تم تسجيله في فئة اللاعب المقيم.

جاء ذلك في المؤتمر الصحافي، الذي نظمه النادي بمقره في الشارقة، وأعلن فيه رسمياً عن استحداث الفريق الأول، ومشاركته في الموسم المقبل لدوري الدرجة الأولى، بحضور رئيس مجلس الإدارة حمد الكتبي، الذي قال: «إن الهدف من استحداث الفريق الأول هو المحافظة على جيل من شباب المنطقة والنادي، الذين انطلقت مسيرتهم منذ أن تم افتتاح النادي لوصولهم لهذه المرحلة».