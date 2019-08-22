شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل جلسة «الجنايني» مع «أبوريدة» لحسم قيادة «البدري» للمنتخب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقد هانى أبوريدة، عضو المكتب التنفيذى للاتحاد الدولى لكرة القدم «فيفا» ورئيس اتحاد الكرة السابق، جلسة خاصة مع عمرو الجناينى، رئيس اللجنة المؤقتة باتحاد الكرة، لحسم القرار النهائى باختيار المدير الفنى للمنتخب الوطنى لكرة القدم المرشح له بقوة حسام البدرى، المدير الفنى الأسبق للنادى الأهلى.

وعلمت «المصرى اليوم» أن «الجناينى» يفضل «البدرى» لسببين أولهما أن المدرب الأسبق للأهلى يمتلك أعلى سيرة ذاتية بين المدربين الوطنيين المرشحين باعتباره حصل على بطولة دورى الأبطال مع القلعة الحمراء، إلى جانب الدورى السودانى مع المريخ، والسبب الثانى هو أن المدرب ينتمى للأهلى، وهو ما ينفى ما تردد مؤخرا عن انحياز «الجناينى» لنادى الزمالك، باعتباره كان عضوا سابقا بمجلس إدارة القلعة البيضاء.

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وعلمت الصحيفة أن اتحاد الكرة حدد راتبا شهريا لأى مدير فنى قدره 250 ألف جنيه شاملة الضرائب، على أن يتم تحديد راتب الجهاز المعاون بعد الاستقرار على اختيارهم بشكل نهائى خلال الأيام المقبلة. ووفقا لمصدر مسؤول - رفض ذكر اسمه - فإن حسام البدرى رشح كلا من: عماد النحاس المدير الفنى للمقاولون العرب، وطارق سليمان مدرب حراس المرمى الحالى للنادى الأهلى من أجل التواجد معه فى الجهاز المعاون للمنتخب الوطنى، فى حالة تولى البدرى المهمة بشكل رسمى.

يأتى هذا فى الوقت الذى اقترح فيه هانى أبوريدة رئيس اتحاد الكرة السابق وعضو المكتب التنفيذى للاتحاد الدولى لكرة القدم «فيفا»، اختيار طارق مصطفى، نجم الزمالك والمنتخب الوطنى لكرة القدم الأسبق، لسبب وجيه بأن مصطفى ينتمى للقلعة البيضاء، ويرى «أبوريدة» ضرورة إحداث توازن فى اختيار أفراد الجهاز المعاون حتى لا تكون هناك اتهامات لأى مدير فنى حول اختياراته للاعبين فى المرحلة المقبلة، خصوصا أن المدرب الوطنى يلقى العديد من الانتقادات فى كل مرة يقوم بها باختيار لاعبين لمعسكرات المنتخب الوطنى المختلفة، كما سيقوم المدير الفنى بوضع برنامج إعداد للمنتخب خلال الفترة المقبلة.

وتبين لـ «المصرى اليوم» أن البدرى لا يمانع فى وجود طارق مصطفى ضمن الجهاز المعاون، لكن عضو «فيفا» سيترك القرار النهائى إلى اللجنة المؤقتة برئاسة عمرو الجناينى، على أساس أن تشكيل الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى سيكون أحد أهم القرارات التى ستتخذها اللجنة المؤقتة خلال الأيام المقبلة، فى الوقت الذى يرغب عضو باللجنة المؤقتة - رفض ذكر اسمه - فى إسناد مهمة تدريب الحراس إلى أيمن طاهر، مدرب حراس مرمى الزمالك السابق، فيما تفاضل اللجنة بين أيمن حافظ مدير فريق الزمالك السابق، وأحد نجوم الكرة السابقين على رأسهم عبدالظاهر السقا ليكون على رأس الجهاز الإدارى للمنتخب الوطنى فى حالة الاتفاق بشكل نهائى على تشكيل جهاز وطنى للمنتخب. فيما استبعد عضو باللجنة المؤقتة فكرة الاستعانة بأحمد حسن مدير جهاز الكرة السابق، على أساس أن له تجربة سابقة مع شوقى غريب، فقد كان مدربا للمنتخب الوطنى، وشهدت خلافات كبيرة بين الطرفين.