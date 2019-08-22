شكرا لقرائتكم خبر عن مندوب «فيفا» يجتمع بلجنة الجبلاية اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يجتمع، الخميس، السويسرى فيرون كومبا، مندوب الاتحاد الدولى لكرة القدم «فيفا»، مع عمرو الجناينى، رئيس اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة، لمدة عام، لوضع التصور النهائى للتكليفات التى ستقوم بها لجنة الجبلاية، وتحديد مواعيد لانعقاد الجمعية العمومية لتعديل لائحة النظام الأساسى وتطوير المسابقات المحلية والدعوة إلى انتخاب مجلس إدارة جديد يدير الكرة المصرية بعد عام من تعيين اللجنة. وكان الاتحاد الدولى لكرة القدم «فيفا» قد اعتمد بشكل رسمى تعيين لجنة مؤقتة لإدارة الجبلاية، برئاسة عمرو الجناينى، والدكتور جمال محمد على، نائبًا، ومحمد فضل وأحمد عبدالله وسحر عبدالحق، فى العضوية، ويُنتظر أن تقوم اللجنة بمناقشة العديد من الملفات، وعلى رأسها اختيار الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى، وانتظام مسابقة الدورى الممتاز، ومتابعة اختيار الحكام لإدارة المباريات حتى لا تحدث أزمات جديدة مثلما حدثت فى الموسم الماضى. وعلمت «المصرى اليوم» أن ثروت سويلم، المدير التنفيذى لاتحاد الكرة، تحفظ على اختيار عمرو الجناينى رئيسًا للجنة المؤقتة، وأكد، للمقربين منه أن الأمور ستزداد صعوبة باعتبار أن «الجناينى» كان بعيدًا عن إدارة الكرة المصرية خلال المرحلة السابقة. وتواجد «جمال»، أمس، داخل اتحاد الكرة، بصفته نائبًا للرئيس، فى أول ظهور لأعضاء اللجنة المؤقتة، وأكد، فى تصريحات لـ«المصرى اليوم»، أن هناك خطوطًا عريضة لرسم خريطة الاتحاد خلال الفترة التى تتولى فيها اللجنة مسؤولية الكرة المصرية، والتى تستمر لمدة عام، وذلك من أجل مناقشتها فى أول اجتماع للجنة خلال ساعات قليلة. وكشف «جمال» أبرز ما ستتم مناقشته فى أول اجتماع كتعديل بعض بنود لائحة الاتحاد فى ضوء لوائح الاتحاد الدولى «فيفا» واللجنة الأوليمبية وقانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 والدستور المصرى 2014، وتحديدًا المادة 84. وقال: «من أبرز ما سيتم تعديله شروط الترشح لمجلس إدارة الاتحاد، ومستحقات الأندية المالية، وتفعيل دور المناطق وجعلها بالانتخابات بدلًا من التعيين، وتشكيل الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى الأول لكرة القدم، وتطوير العمل الإدارى، بجانب عدم تكرار الموقف الذى حدث مؤخرًا بإدارة المدير التنفيذى للاتحاد، عقب رحيل جميع أفراد مجلس الاتحاد وإيجاد بديل لذلك». وأضاف نائب رئيس اللجنة المؤقتة أن جميع الملفات شائكة، ويتمنى أن تجد اللجنة المؤقتة لها حلًا فيما هو لصالح الكرة المصرية، وأوضح أن اللجنة ستعمل بروح الجماعة لصالح الكرة المصرية، وستحاول توفير كوادر جديدة لمدربى المنتخبات الوطنية، وستهتم بمشروع المناطق، بجانب ضرورة تفعيل دور الفروع. وأكد نائب رئيس الجبلاية أن اللجنة ستناقش جميع الأسماء المطروحة خلال الاجتماع، وسيتم تطبيق جميع المعايير لاختيار الأنسب، ومنها أن يكون المدرب قد حقق إنجازات سابقة، ولديه خبرة كبيرة، ويحمل مؤهلات تدريبية ودراسات متخصصة فى مجاله، فضلًا عن شخصيته القوية فى تعامله مع اللاعبين، لأن التدريب أصبح حاليًا علمًا وفنًا. وعن إمكانية اختيار المدير الفنى لمساعديه بنفسه، أكد نائب رئيس اللجنة أن هذا ليس من حق المدير الفنى، ويجب تطبيق المعايير على كل أفراد الجهاز الفنى. وتابع: «سنتعامل بشفافية وحياد مع جميع الأندية، وسنُنهى مهمتنا مرفوعى الرأس مثلما دخلنا المجلس فى المهمة المؤقتة». وواصل: «سنبذل قصارى جهدنا من أجل علاج السلبيات التى حدثت الموسم الماضى والعمل على انتظام المسابقات المحلية وتطبيق العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع فيما رفضت الجمعية العمومية تشكيل اللجنة المؤقتة، خلال اجتماعها الودى بنادى الإعلاميين.