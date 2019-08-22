شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعتمد لائحة مالية جديدة في دوري الأبطال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر مجلس إدارة نادى الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، إعداد لائحة مالية خاصة جديدة للفريق الكروى الأول ببطولة دورى أبطال إفريقيا، فى نسختها الجديدة، والتى استهلها المارد الأبيض بمواجهة ديكاداها، بطل الصومال فى دور الـ64 للبطولة، وكلف رئيس القلعة البيضاء، قطاع الكرة، بقيادة أمير مرتضى، بإعداد تصور جديد لبطولة دورى أبطال إفريقيا، بحيث تتم مناقشتها واعتمادها خلال الفترة المقبلة، وطالب منصور بأن تكون اللائحة محفزة من حيث المكافآت لتحفيز اللاعبين على تحقيق الانتصارات فى جميع المباريات، ومن المقرر أن يجتمع المشرف على الكرة مع الصربى ميتشو، المدير الفنى الجديد للفريق، لاستطلاع رأيه فى أهم البنود التى يرغب فى إضافتها للائحة.

وكشف رئيس النادى عن أن اللائحة المالية الجديدة الخاصة ببطولة دورى الأبطال ستتضمن بندا بصرف المكافآت عقب كل مباراة، بالإضافة لوجود مكافآت خاصة بعد تخطى الفريق كل دور من أدوار البطولة، بالإضافة لمكافأة ضخمة فى تاريخ النادى فى حالة الفوز باللقب الغائب عن القلعة البيضاء منذ لقب 2004.

وتابع: مجلس الإدارة سيوفر كل طرق الدعم والمساندة للفريق فى البطولة الإفريقية، سواء فى السفر بطائرات خاصة، أو الإقامة فى أفضل الفنادق قبل كل مباراة خارجية، مؤكدا تفاؤله بقدرة الجيل الحالى على استعادة لقب إفريقيا، خصوصا بعدما نجح الفريق فى تحقيق إنجاز غير مسبوق بالفوز بكأس الاتحاد الإفريقى الكونفيدرالية، فضلا عن التعاقد مع مدير فنى لديه خبرات إفريقيا كبيرة ستفرق إيجابيا مع الأبيض.

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وتابع: دعمنا الفريق بالعديد من الصفقات السوبر، سواء الأجانب أو العرب والمحليين، ولا ينقصنا سوى التوفيق والقتال من اللاعبين من أجل حصد البطولات والألقاب، مشيرا إلى أن الساعات القليلة المقبلة ستشهد الإعلان عن هوية المدير الفنى الجديد الذى سيتولى المهمة الفنية للفريق عقب مباراة ديكاداها.

فى سياق متصل، طرحت إدارة النادى تذاكر مباراة الزمالك وديكاداها الصومالى والبدء فى توزيعها وطرحها للبيع من خلال المنافذ الرسمية، وذلك بعد اعتماد إقامة المباراة رسميا مساء السبت المقبل بملعب استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية. واستقر الصربى ميتشو، المدير الفنى للفريق، على انتظام الفريق فى معسكر مغلق بأحد فنادق الإسكندرية للمبيت به ليلة مواجهة ديكاداها التى سيقودها رسميا فى أول ظهور رسمى له مع الفريق، على أن يستمر معسكر الفريق بالإسكندرية حتى موعد مواجهة مصر المقاصة فى كأس مصر الأربعاء المقبل.

وأشرف «ميتشو» وجهازه المعاون، أيمن عبد العزيز، المدرب العام، وأحمد عبد الرؤوف، المدرب المساعد، وأنطونيو، مدرب الأحمال، وأيمن طاهر، مدرب حراس المرمى، الذى سيقود تدريب الحراس لحين وصول مدرب الحراس الأجنبى، وعقد ميتشو جلسة سريعة مع اللاعبين شرح لهم خلالها طريقته فى التعامل وأسلوب التدريبات، وطالبهم ببذل أقصى الجهد والعمل الدائم على النجاح وتحقيق البطولات، وذلك بالالتزام والجهد والعمل الجاد، وحذرهم من أنه لم ولن يقبل بأى تهاون فى التدريبات أو المباريات، فضلا عن تحذيره للاعبين من السوشيال ميديا ووسائل الإعلام. واطمأن المدير الفنى من اليونانى أنطونيو، مدرب الأحمال، على البرنامج التأهيلى والبدنى الخاص باللاعبين، والذى نال إشادة من ميتشو بعدما تابع أرقام وقياسات اللاعبين.

فيما خضع طارق حامد، لاعب وسط الفريق، لبرنامج تأهيلى خاص، واكتفى بركض خفيف حول الملعب فى مران أمس الأول. فيما أدى محمود عبد الرازق، شيكابالا، صانع ألعاب الفريق، تدريبات بجمانيزيوم النادى، فيما أرسل مسؤولو النادى الملف الطبى الخاص بمحمود جنش حارس الفريق للفيفا .