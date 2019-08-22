شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يحسم المدرب الأجنبي بعد «اطلع بره» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقر مجلس إدارة النادى الأهلى، برئاسة محمود الخطيب، على اسم المدير الفنى الجديد الذى سيتولى المهمة خلفاً لمارتن لاسارتى، المدير الفنى السابق، الذى تمت إقالته عقب الخروج من بطولة كأس مصر بعد الخسارة من بيراميدز فى المواجهة التى جرت بينهما مؤخراً.

وينتظر أن يعلن مجلس الإدارة اسم المدير الفنى عقب مواجهة الذهاب أمام فريق اطلع برة، المقررة غداً الجمعة على أرض ملعب استاد برج العرب بالإسكندرية، لعدم تشتيت أذهان اللاعبين خلال تلك المواجهة، التى يسعى الفريق لتحقيق نتيجة قياسية خلالها.

من جهة أخرى، يؤدى الفريق الكروى الأول بالقلعة الحمراء مرانه الرئيسى اليوم الخميس، بعدها يعلن محمد يوسف، القائم بأعمال المدير الفنى، أسماء اللاعبين الذين سيخوضون مواجهة الإياب أمام فريق اطلع برة الجنوب سودانى ليتوجهوا بعدها مباشرةً إلى الإسكندرية للمبيت بها ليلة المباراة.

وينتظر أن يجرى رمضان صبحى اختبارا طبيا للوقوف على مدى قدرته على اللحاق بالمواجهة بعد الإصابة التى تعرض لها مؤخراً، والتى حالت دون مشاركته فى التدريبات الجماعية الأخيرة.

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وحرص محمد يوسف، خلال التدريبات الأخيرة التى أداها الفريق على ملعب التتش بالجزيرة، على التركيز خلال تدريبات الكرة على أداء بعض الجُمل الفنية، فضلاً عن السعى لتصحيح بعض الأخطاء التى وقع فيها اللاعبون خلال الفترة الأخيرة، خصوصاً فى إهدار الفرص السهلة أمام المرمى.

وحرص «يوسف» على عقد عدة محاضرات مع لاعبيه لشرح مواطن القوة والضعف فى المنافس، والسعى لاستغلالها خلال المباراة المقبلة من خلال عرض ملخص للمباراة الأولى، التى فاز الأهلى خلالها برباعية نظيفة.

وقام «يوسف» بتقسيم اللاعبين إلى مجموعتين، وركّز على الجانب الخططى بعد اكتمال صفوف الفريق بمشاركة المجموعة التى أدت تدريبات استشفائية، أمس.

وخاض الثنائى رامى ربيعة وصالح جمعة تدريبات منفردة على هامش مران الفريق الذى أقيم أمس على ملعب التتش بالجزيرة، واشتملت التدريبات على قيامهما بالجرى حول الملعب، وتنفيذ بعض الفقرات التدريبية ضمن البرنامج الذى أعده الجهاز الفنى لهما للتخلص من حالة الإجهاد العضلى وتجهيزهما للمرحلة المقبلة.

يأتى هذا فى الوقت الذى واصل فيه شريف إكرامى أداء تدريباته المنفردة قبل انطلاق مران الفريق الذى أقيم مساء أمس، تحت إشراف طارق سليمان، مدرب الحراس، فيما واصل سعد سمير ومحمد محمود أداء برنامجهما التأهيلى تحت إشراف طارق عبدالعزيز، إخصائى التأهيل بالنادى.

وعقد خالد محمود، طبيب الفريق، جلسة مع سعد سمير للاطمئنان على حالته، والتعرف على سير برنامجه التأهيلى، وتحديد الفترة الأخيرة التى يحتاجها سعد قبل العودة للمستطيل الأخضر والمشاركة فى التدريبات الجماعية، خصوصاً أن قيده فى القائمة سيُحسم على ضوء حالته.