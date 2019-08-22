شكرا لقرائتكم خبر عن ذا صن: صلاح باقٍ في ليفربول لسنوات مقبلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة «ذا صن»، الإنجليزية، أن محمد صلاح سوف يستمر فى صفوف ليفربول خلال السنوات المقبلة، لاسيما بعد التصريحات التى أدلى بها جارى نيفيل، أسطورة نادى مانشستر يونايتد، والتى أكد فيها أن «مو» لن يستمر فى الريدز خلال الفترة المقبلة.

وقالت الصحيفة إن نيفيل أكد رغبة صلاح فى الرحيل عن صفوف ليفربول خلال الموسم المقبل، وذلك خلال حوار مع جيمى كاراجر، أسطورة ليفربول السابق، على قناة «سكاى سبورتس»، الإنجليزية. وأشارت الصحيفة إلى أن صلاح يشعر بالسعادة البالغة فى صفوف ليفربول، ويرغب فى تحقيق المزيد من البطولات خلال السنوات المقبلة، مشددة على أن الفرعون يريد أن يكون أسطورة جديدة فى «أنفيلد».

وقال صلاح، فى تصريحاته مع شبكة «سى إن إن»، الأمريكية: «أنا سعيد فى ليفربول، سعيد فى هذه المدينة، أحب الجماهير وهم يحبوننى، أنا سعيد فى النادى».

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من جهة أخرى، نشرت صحيفة «ليفربول إيكو»، الإنجليزية، فيديو لمحمد صلاح، يستعرض من خلاله حذاءه الجديد، قبل مواجهة أرسنال فى قمة الجولة الثالثة للدورى الإنجليزى، المقرر لها بعد غد السبت.

وقالت إن صلاح استعرض خلاله الحذاء الجديد، حيث ركل الكرة فى الماء، ثم اختبر سرعته الفائقة وظهر كأنه يجرى فوق سطح المياه للوصول إلى الكرة، وهو الحذاء الذى سوف يظهر به فى موقعة الجانرز مع الريدز. ونشر الفرعون صورًا جديدة خلال مشاركته فى تدريبات ليفربول، أمس، استعدادا للمواجهة، حيث جاءت الصور التى نشرها «مو» مع زملائه فى التدريبات خلال التقسيمة، وفى صراع على الكرة مع الثنائى جيمس ميلنر، وكذلك فيرجيل فان دايك.

فيما كشف صلاح عن رسالة مدربه يورجن كلوب للاعبى الريدز فى الموسم الجديد، وخلال تصريحات لشبكة سى إن إن، الأمريكية، قال صلاح، نقلا عن كلوب، «استمروا فى العمل بجد، وإذا كنتم ترغبون فى الفوز ببطولة أخرى فعليكم بذل قصارى جهدكم».

وأضاف: «علينا العمل بجد أكثر مما قدمناه الموسم الماضى، علينا أن نتحلى بالتواضع، لقد انتهى دورى أبطال أوروبا، انسوا وقاتلوا من أجل الفوز بالبطولات الجديدة مرة أخرى هذا الموسم، إذا كنت تلعب فى نادٍ مثل ليفربول، فهناك دائما توقعات كبيرة، يجب أن تفوز بشىء ما».

وتابع: «هناك دائمًا توقعات فى كرة القدم، لذا حتى لو لم يكن ذلك من اللاعبين أنفسهم، فمن الناس لأنهم يريدون رؤية النادى يفوز بالبطولات».