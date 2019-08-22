شكرا لقرائتكم خبر عن مانشستر يونايتد يبحث عن الإبداع تحت قيادة «سولشاير» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعطت أول مباراتين لمانشستر يونايتد فى الدورى الإنجليزى الممتاز انطباعا واضحا بالأسلوب الذى يتبعه أولى جونار سولشاير، لكنها أظهرت فى الوقت ذاته نقص الخيارات المتاحة لديه. وبعد الفوز 4-0 على تشيلسى فى الجولة الافتتاحية، تعادل المان يونايتد 1-1 مع وولفرهامبتون، الإثنين الماضى، بعدما أهدر بول بوجبا ركلة جزاء فى الشوط الثانى، ليبدد آمال ناديه فى انتزاع صدارة المسابقة.

وإلى جانب الشعور بالحسرة على ضياع ركلة الجزاء فإن اليونايتد سينظر إلى سيطرته على الشوط الأول مندهشًا من عدم تسجيل المزيد من الأهداف بعدما افتتح أنطونى مارسيال النتيجة بعد مرور 27 دقيقة.

وحظى مارسيال، الذى يلعب كرأس حربة بالقميص رقم 9، بعد رحيل روميلو لوكاكو، بإشادة كبيرة على الهدف الذى سجله بتسديدة متقنة وكذلك لدوره المؤثر فى هجمات ناديه.

لكن فى الوقت ذاته فإن المهاجم الفرنسى يحارب عادته باللعب على الجانب الأيسر بحثًا عن الاستحواذ على الكرة، وهو ما يجعله يؤدى نفس دور زميله ماركوس راشفورد ويتسبب فى افتقار اليونايتد للمهاجم فى وسط منطقة الجزاء. وعمل سولشاير بجدية وبشكل فردى مع مارسيال فى المران على استخراج أفضل ما يملك فى منطقة الجزاء بالقرب من المرمى.

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وقال المدرب النرويجى: «كلما كان فى مواقع مناسبة للتسجيل زادت الأهداف التى سيسجلها».

وأضاف: «لقد سجل هدفا رائعا لكنى أريده أن يضيف خمس محاولات للكرات العرضية. لقد فعل واحدة الأسبوع الماضى أمام تشيلسى، لذلك يحتاج إلى أربع على الأقل».

لكن أصعب شىء أمام سولشاير سيتمثل فى مشكلة الافتقار للإبداع فى وسط الملعب.

وضم خط وسط اليونايتد أمام وولفرهامبتون، اثنين من لاعبى الوسط المدافعين، وهما بول بوجبا وسكوت مكتوميناى، بينما بذل جيسى لينجارد مجهودا كبيرا تحت ثلاثى الهجوم الذى ضم دانييل جيمس كجناح أيمن.

وكان ضغط اليونايتد مؤثرًا خاصة من الظهيرين آرون وان بيساكا ولوك شاو، لكن عندما انخفض إيقاع اللعب وامتلك الشياطين الحمر الكرة، فى غياب صانع اللعب رقم 10، ظهرت المعاناة. والشىء الذى لا جدال فيه أن خط دفاع اليونايتد بات أكثر صلابة بعد ضم وان بيساكا وهارى ماجواير أغلى مدافع فى العالم بعدما انضم هذا الصيف مقابل 80 مليون جنيه إسترلينى.