شكرا لقرائتكم خبر عن «دورتموند» يحصن «سانشو» بالمكافآت خوفًا من الرحيل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر نادى بوروسيا دورتموند الألمانى تحصين نجمه الإنجليزى، جادون سانشو، من مطامع الأندية الأوروبية، فى ظل تألقه اللافت مع أسود الفيستيفال.

كشفت صحيفة «بيلد» الألمانية عن مكافأة دورتموند للدولى الإنجليزى بمضاعفة راتبه، دون توقيع اللاعب على عقد جديد.

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ويرتبط سانشو، صاحب الـ19 عامًا، بعقد مع النادى الألمانى حتى صيف 2022، يتضمن حصوله على راتب أسبوعى يبلغ 40 ألف جنيه إسترلينى.

وقرر مسؤولو دورتموند تحسين عقد اللاعب الشاب دون تجديده، بمضاعفة راتبه ليصل إلى 80 ألف جنيه إسترلينى.

وأراد دورتموند بذلك مكافأة سانشو على مردوده المتميز مع الفريق طوال الفترة الماضية، لا سيما بعد توهجه فى الموسم المنصرم.

كانت تقارير صحفية عديدة قد أفادت برغبة مانشستر يونايتد الإنجليزى فى ضم سانشو فى صيف 2020، وهو ما يسعى دورتموند لمنعه بمحاولة إرضاء اللاعب ماديًا.