شكرا لقرائتكم خبر عن روما يقترب من ضم «زاباكوستا» من تشيلسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اقترب نادى روما من إبرام تعاقده مع دافيد زاباكوستا، الظهير الأيمن لنادى تشيلسى، لينضم لذئاب العاصمة الإيطالية خلال فترة الانتقالات الحالية.

وذكرت صحيفة «لاجازيتا ديللو سبورت» أن زاباكوستا قد يصل إلى إيطاليا،، فيما سيجرى الفحوصات الطبية فى عيادة فيلا ستيوارت، تمهيدًا للانضمام بشكل رسمى إلى روما.

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وأضافت أن المدافع الإيطالى سينضم للجيالوروسى على سبيل الإعارة، ليحل محل ديفيد سانتون، مدافع روما، والقريب من مغادرة النادى.

ولفتت الصحيفة إلى أن جيانلوكا بيتراكى، المدير الرياضى بروما، يسعى وراء إتمام رحيل سانتون إلى صفوف نادى ريال مايوركا الإسبانى، مشيرة إلى أن الصفقة ستتم فى الساعات القليلة المقبلة.

وختمت بأن زاباكوستا قام بمتابعة الحسابات الرسمية لروما بموقعى التواصل الاجتماعى، تويتر وإنستجرام، مما يشير إلى اقترابه من الانضمام الرسمى.