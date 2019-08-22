شكرا لقرائتكم خبر عن أزمة جديدة تهدد بقاء «بوجبا» في مانشستر يونايتد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اندلعت أزمة جديدة داخل صفوف مانشستر يونايتد، جعلت الدولى الفرنسى بول بوجبا، نجم الفريق، على أعتاب الرحيل من «أولد ترافورد»، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكانت تقارير إسبانية قد ربطت اسم اللاعب بالانتقال إلى صفوف ريال مدريد الإسبانى خلال الفترة الأخيرة، بناء على رغبة مواطنه زين الدين زيدان، المدير الفنى للميرنجى، الذى يرغب فى التعاقد معه.

وتعرض بوجبا لهتافات عنصرية من جانب جماهير مانشستر يونايتد، فى أعقاب مباراة فريقه أمام وولفرهامبتون بالدورى الإنجليزى، وذلك بسبب إهداره ركلة جزاء فى المباراة التى انتهت بالتعادل الإيجابى بينهما بهدف لكل منهما.

من جانبها، أدانت إدارة مانشستر يونايتد الإنجليزى الانتهاكات العنصرية التى تعرض لها الفرنسى بول بوجبا، ونشر النادى بيانًا رسميًا عبر موقعه الإلكترونى أدان خلاله الانتهاكات التى تعرض لها اللاعب الفرنسى عبر مواقع التواصل الاجتماعى.

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وقال بيان للنادى: «الجميع فى مانشستر يونايتد يشعر بالاشمئزاز من الانتهاكات العرقية التى تعرض لها بول بوجبا الليلة الماضية وندينها بشدة». وأضاف: «الأشخاص الذين عبروا عن تلك الآراء لا يمثلون قيم نادينا العظيم، والغالبية العظمى من جماهيرنا تدين هذا على وسائل التواصل الاجتماعى أيضًا».

وتابع: «مانشستر يونايتد ليس لديه أى تسامح مع أى شكل من أشكال العنصرية أو التمييز، سنعمل على اتخاذ أقوى الإجراءات المتاحة لنا، كما ندعم مواقع التواصل الاجتماعى على اتخاذ إجراءات فى هذه الحالات». من جانبه، أشاد هارى ماجواير، مدافع يونايتد، ببيان ناديه الذى يدعم زميله الفرنسى، كما طالب وسائل التواصل الاجتماعى باتخاذ إجراءات حيال تلك الوقائع بالتحقق من هوية مستخدمى حسابات «تويتر» و«انستجرام».

فيما قال النرويجى أولى جونار سولشاير، المدير الفنى لليونايتد، عن اللقاء: «راض عن الأداء، لقد تعلم كل اللاعبين فى الملعب، أحيانا تسرعنا ولكن رأيت منهم رغبة فى التحسن والتعلم».

وواصل: «سيطرنا على الشوط الأول، وفى الشوط الثانى، وبالتحديد فى أول 15 دقيقة، عانينا قليلا بسبب مشاركة أداما تراورى».

أما عن تسديد بول بوجبا ركلة الجزاء التى أتيحت له بدلا من ماركوس راشفورد قبل أن يهدرها اللاعب الفرنسى، قال سولشاير: «أحيانا يشعر اللاعب بثقة كبيرة فى تنفيذ ركلة الجزاء، سجل بول الكثير من قبل لنا واليوم تصدى لها حارس وولفرهامبتون بشكل جيد».

وأضاف المدرب النرويجى: «عينا راشفورد وبوجبا لتسديد ركلات الجزاء، والأمر متروك لهما، وهما من يقرران على أرض الملعب».