شكرا لقرائتكم خبر عن تركي آل الشيخ ينظم مسابقة مالية كبيرة على حسابه الشخصي بـ«فيس بوك» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن تركي أل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية المستشار، عن تدشين مسابقات فنية ورياضية على فترات متباعدة خلال الفترة المقبلة لجمهوره عبر مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة به «فيس بوك»

وكتب تركي آل شيخ عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «إخواني واخواتي في الوطن العربي والعالم سأبدأ في الصفحة من اليوم، وعلى فترات متباعدة بمسابقة رياضية أو فنية، وستكون هناك جائزة قيمة إن شاء الله تسعدكم للمحظوظ الذي سيتم اختياره… الجائزة عبارة عن سيارة موديل ٢٠١٩».