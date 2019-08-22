الارشيف / اخبار الرياضه

تركي آل الشيخ ينظم مسابقة مالية كبيرة على حسابه الشخصي بـ«فيس بوك»

0 نشر
أحمد مجدي رجب 0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن تركي آل الشيخ ينظم مسابقة مالية كبيرة على حسابه الشخصي بـ«فيس بوك» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن تركي أل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه المستشار، عن تدشين مسابقات فنية ورياضية على فترات متباعدة خلال الفترة المقبلة لجمهوره عبر مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة به «فيس بوك»

وكتب تركي آل شيخ عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «إخواني واخواتي في الوطن العربي والعالم سأبدأ في الصفحة من اليوم، وعلى فترات متباعدة بمسابقة رياضية أو فنية، وستكون هناك جائزة قيمة إن شاء الله تسعدكم للمحظوظ الذي سيتم اختياره… الجائزة عبارة عن سيارة موديل ٢٠١٩».

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تركي آل الشيخ ينظم مسابقة مالية كبيرة على حسابه الشخصي بـ«فيس بوك» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا