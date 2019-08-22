زاباكوستا يتفق مع روما

الأربعاء 21 أغسطس 2019 كتب محمد عبد العزيز انضم الظهير الإيطالي دافيدي زاباكوستا إلى روما بعد تراجعه عن أمره في تشيلسي. أراد الجانب الإنجليزي بيع اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا بمبلغ 25 مليون يورو ، لكن روما تمكن من توظيف Zappacosta في صفقة قرض أولية مدتها 6 أشهر مع خيار تمديد إقامته حتى 30 يونيو 2020.

كان الموسم الماضي أحد النسيان لمدافع تورينو السابق لأنه لم يدر سوى أربع مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز مع البلوز. وقال زاباكوستا لموقع روما الرسمي ؛ "أنا سعيد للانضمام إلى روما ، بعد تجربة في الخارج ساعدتني على التقدم كلاعب وشخص."

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