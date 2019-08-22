مغامرة جديدة تنتظر ريبري في فلورنسا

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الأربعاء 21 أغسطس 2019
كتب
محمد عبد العزيز
قرر فرانك ريبيري اختبار نفسه في الدوري الإيطالي بعد فوزه بلقب الدوري الألماني 9 مرات مع بايرن ميونيخ. وقع الجناح الفرنسي المخضرم عقدا لمدة عامين مع فيورنتينا بعد انتهاء فترة إقامته مع النادي الألماني لمدة 12 عامًا.
حصل ريبيري على اعتراف عالمي خلال فترة وجوده في مرسيليا ، وحقق أدائه للنادي والنادي انتقالًا كبيرًا إلى بايرن في عام 2007. وساعد الفريق البافاري على الفوز بكأس دوري أبطال أوروبا في عام 2013 وانتهى ذلك العام مع المركز الثالث في سباق الكرة الذهبية.
أضاف فيورنتينا 7 لاعبين جدد إلى فريقهم ، بما في ذلك ريبيري ، حيث يبحثون عن بداية إيجابية لعصر جديد بعد تغيير في ملكية النادي.
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