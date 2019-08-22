الأربعاء 21 أغسطس 2019 كتب وكالات ضمن التصفيات النهائية المؤهلة لدور المجموعات في دوري ابطال اوروبا لكرة القدم تمكن نادي ​دينامو زغرب​ الكرواتي من قطع نصف الطريق بعدما تخطى ضيفه نادي روزنبورغ النروجي بنتيجة 2 – 0 في اللقاء الذي جمع الفريقان.

الفريق الكرواتي انهى الامور باكرا بعدما سجل هدفين في اول نصف ساعة عبر اللاعبين بيتكوفيتش من ركلة جزاء د 9 واورسيتش د28. Advertisements في لقاء اخر وضع نادي ​اولمبياكوس​ اليوناني قدما في دور المجموعات بعدما تخطى ضيفه نادي كراسنودار الروسي بنتيجة 4 – 0. سجل اهداف الفريق اليوناني غيريرو د 30 ورانديلوفيتش د 78 و 85 وبودينسي د 89. من ناحية اخرى لم يستطع ​يونغ بويز​ السويسري تخطي عقبة النجم الاحمر الصربي وتعادل معه على ارضه وبين جماهيره بنتيجة 2 – 2 لتصعب الامور على رفاق المهاجم هوارو. سجل للنجم الاحمر ديجينيك د 18 وغارسيا د 46 بينما سجل لاصحاب الارض اسالي د 7 وهوارو من ركلة جزاء د76.

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كانت هذه تفاصيل خبر فوز اولمبياكوس ودينامو زغرب وتعثر يونغ بويز ضمن تصفيات دوري الابطال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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