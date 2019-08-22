شكرا لقرائتكم خالد الغندور: مصير كهربا هيبقا زى كولبيالى بتاع الأهلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال خالد الغندور، نجم الزمالك الأسبق، أن حصول محمود عبد المنعم كهربا، لاعب افيس البرتغالي، على بطاقة دوليه مؤقته من الإتحاد الدولي لكرة القدم امر متوقع ولم يكن مفاجأة لمسئولي القلعة البيضاء.

واكد الغندور خلال برنامج الزمالك اليوم على قناة المحور، أن كهربا ينتظره مصير اللاعب كوليبالي الذي هرب من النادي الأهلي والذي تم توقيع عقوبات ماليه عليه وإيقافه.

وأشار خالد الغندور، إلى أن الزمالك سوف يحصل على حقوقه الماليه كاملة وتعويض مالي كبير.

Advertisements