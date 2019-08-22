شكرا لقرائتكم طنطا يهزم دمنهور وديا ضمن الاستعدادات لبطولة الدورى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حقق فريق طنطا بقيادة أيمن المزين ، الفوز على نظيره دمنهور فى المباراة الودية التى انتهت منذ قليل على ملعب استاد طنطا ضمن الاستعدادات لبطولة الدورى الممتاز الموسم المقبل .

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وأحرز الأهداف كل من سليمان عبدربه و إيهاب سمير و محمد جودة وعبدالرحمن الدح .

وعاد فريق طنطا إلى للدورى الممتاز وذلك عقب تصدر المجموعة الثالثة "بحرى" بدورى القسم الثانى وبدأ الفريق بقيادة أيمن المزين فترة الإعداد للموسم الجديد خلال الأيام الماضية بخوض التدريبات الجماعية على استاد جامعة طنطا.