الاتحاد الدولى لكرة السلة يكرم الأسطورة مدحت وردة...

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جدة - عمرو شويل قرر الاتحاد الدولى لكرة السلة فيبا تكريم مدحت وردة أسطورة كرة السلة ، بعد أن تم اختياره ضمن قاعة المشاهير للعام الحالى .
ومن المقرر أن يقام التكريم على هامش المعية العمومية للاتحاد الدولى و التى تقام بالصين الأسبوع المقبل .
وكان الاتحاد الدولى قد أعلن أنه تم اختيار مدحت وردة أحد أساطير كرة السلة المصرية، ضمن 8 لاعبين حول العالم مع 3 مدربين للانضمام الى "قاعة المشاهير لعام 2019".
وكشف الاتحاد الدولى لكرة السلة عن أنه تم اختيار الـ11 مدعوًا من 11 دولة مختلفة من بين 3 قارات بعد مفاضلة من 150 رمزًا لكرة السلة حول العالم .
يذكر ان مدحت وردة تم تكريمه من جانب نادى الاتحاد السكندرى بعد اعلان الفيبا اختياره مباشرة للقاعة
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