شكرا لقرائتكم شوقي غريب: ضم طاهر محمد طاهر المعسكر القادم بعد الاطمئنان على اكتمال شفاءه... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد شوقى غريب المدير الفنى لمنتخب مصر الأوليمبى أنه سيتم ضم طاهر محمد طاهر مهاجم المقاولون العرب المعسكر القادم بعد الاطمئنان على أكتمال مرحلة الشفاء ويوجد بعد اللاعبين أيضا أمثال كريم نيدفيد و محمد محمود لاعبى الاهلى و محمد صادق لاعب الاسماعيلى سوف يتم الوقوف على الاصابات التى لحقت بهم و الوقوف على ضمهم من عدمه .

وأوضح شوقى غريب خلال تصريحات تلفزيوينة لقناة " تايم سبورت " أنه يتمنى خوض معسكر المنتخب الاوليمبى خارج مدينة القاهرة باحد المدن الساحلية بعد الظهور الجيد فى بطولة كأس الأمم الأفريقية و اللعب بحضور الجمهور لحث اللاعبين ومنحهم الثقة باللعب أمام الجمهور .

وأشار شوقى غريب أنه الان يقوم ببناء جيل من اللاعبين قادرين على المنافسة فى بطولة الاولمبياد العام القادم و كأس العالم 2022 ، وسيقوم بالاعتماد على حارس المرمى الاساسى خلال مشاركته فى المباريات بصفة أساسية ببطولة الدورى الممتاز الموسم المقبل .

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اعتمد الاتحاد المصري لكرة القدم برنامج إعداد المنتخب الأولمبي لشهر سبتمبر المقبل خلال الاجتماع الذي عقده ثروت سويلم المدير التنفيذي للاتحاد مع شوقي غريب المدير الفني للفريق.

وقال أسامة إسماعيل مدير الإعلام باتحاد الكرة، أن المنتخب الأولمبي سوف يواجه نظيره السعودي يومي 7 و 10 سبتمبر في مباراتين تم اعتمادهما دوليا وتقاما داخل مصر ، ويتم المفاضلة حاليا في إقامة كل منها خارج القاهرة بين ستادات الإسماعيلية والسويس والأسكندرية.

يذكر أن معسكر المنتخب الأولمبي المصري يأتي في إطار برنامج إعداد الفريق لخوض نهائيات الأمم الأفريقية تحت 23 سنة التي تنظمها مصر في الفترة من 8 حتى 22 نوفمبر المقبل وتعد في الوقت نفسه المؤهلة للدورة الأولمبية.