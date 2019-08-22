موعد ⏰ مباراة الأهلي السعودي القادمة ضد العدالة فى الدورى السعودى للمحترفين والقنوات الناقلة اولى...

موعد مباراة الاهلي السعودي القادمة أمام العدالة فى الجولة الاولى من الدورى السعودى للمحترفين 2020 تابع جدول مباريات الدوري السعودي 2019 – 2020 والقنوات الناقلة حيث تقام مباراة الأسبوع الأول فى الدورى السعودى بين فريقي أهلي جدة والعدالة، وتقام المباراة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية يوم الخميس 22/8/2019، ويأمل أهلى جدة المترنح منذ أيام فى تحقيق استفاقة بالجولة الأولى، بينما يطمح فريق العدالة فى تحقيق انجاز وهزيمة صاحب النجاحات الكبيرة، تعرف على جدول مباريات النادي الأهلي السعودي في الدوري السعودي للمحترفين .

موعد مباراة الاهلي السعودي القادمة

الاهلي السعودي يسعى للنسيان والبدء من جديد يخوض فريق أهلى جدة مباراة الجولة الأولى من الدورى السعودى موسم 2019/2020، ويأمل الامبراطور فى تحقيق الفوز بالمباراة، كما يسعى لخطف النقاط والتواجد فى المقدمة مبكرا، كما يطمح الراقى فى نسيان الموسم الماضي والإقصاء الآسيوى والبدء بصورة جديدة وشكل حديث.

وكان الأهلى قد حقق المركز الرابع فى الموسم الماضى، ونجح في حجز مكانه لمباراة الملحق الآسيوي المؤهلة لدور المجموعات فى دورى الأبطال الموسم الماضي، كما يذكر أن الأهلى قد ودع بطولة دوري أبطال آسيا على يد جاره الهلال من دور ال16، وكان الأهلى قد خسر ذهابا بنتيجة 4-3 ثم فاز فى الإياب بنتيجة 1-0 ولكن الانتصار لم يشفع له للتأهل.

موعد مباراة الأهلي والعدالة في الدوري السعودي

العدالة يسعى لتحقيق انتصار معنوي فى أول ظهور يدخل فريق العدالة السعودي مباراته بالجولة الأولى فى الدورى السعودى، ويأمل ممثل الحليلة فى تقديم ظهوره الأول بشكل جيد ومقنع،كما يسعى لخطف انتصار معنوي أو الخروج بنقطة على أقصى تقدير، ويطمح الفريق فى خوض منافسة قوية أمام أكبر الفرق العريقة فى المنافسة.

ويعد فريق العدالة المشارك لأول مرة فى الدورى السعودى للمحترفين هو أحد الفرق المتأهلين من دورى الدرجة الثانية، وكان الفريق قد أقام معسكر تدريبى فى تونس استعدادا لبدء الموسم الجديد وخاض من خلاله العديد من الوديات الناجحة.

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موعد لقاء الأهلي والعدالة وقنواته الناقلة

موعد⏰ مباراة الاهلي والعدالة بداية الدوري⚽ تقام مباراة الأهلى والعدالة فى الجولة الأولى من الدورى السعودى للمحترفين يوم الخميس 22/8/2019، وتنطلق المباراة فى تمام الساعة 19:50 بتوقيت القاهرة الدولى، وفى الساعة 20:50 بالتوقيت الدولي للمملكة العربية السعودية، وفى الساعة 17:50 بتوقيت غرينتش الدولي.

والجدير بالذكر أن المباراة المرتقبة سيتم نقلها على قناة الرياضية السعودية ksa 1 بث مباشر بالإضافة قناة دوري بلس اتش دى ومشاهدة الاستديو التحليلي الكبير، للتعليق على المباراة وتحليل أهم أحداثها فور الانتهاء.