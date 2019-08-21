شكرا لقرائتكم خبر عن باريس سان جيرمان يشترط حصوله على هذا المبلغ لرحيل نيمار والان مع التفاصيل

قالت صحيفة ماركا” الإسبانية عبر موقعها على الإنترنت، أن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، يرحب ببيع الرازيلي نيمار بسعر مناسب. Advertisements وأكدت الصحيفة، أن باريس سان جيرمان، رفض العرض المقدم من برشلونة، بضم اللاعب على سبيل الإعارة الإعارة مع إمكانية التعاقد معه بشكل نهائي مقابل 150 مليون يورو. وأوضحت الصحيفة، أن باريس سان جيرمان طلب رفع قيمة الشراء لـ250 مليون يورو.



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