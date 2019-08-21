انت الان تتابع سابق سِنه! دورتموند يحصن الشبل الموهوب موكوكو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

سابق سِنه! دورتموند يحصن الشبل الموهوب موكوكو

يعقد مسؤولي بروسيا دورتموند آمالهم على الموهبة الاستثنائية يوسفا موكوكو لدعم الفريق في قادم السنوات في ضوء المستويات الكبيرة التي يقدمها الفتى ذو الأصول الكاميرونية، ما دعاهم إلى تحصين بقاءه بعقد على المدى الطويل.

يرى الكثير من المراقبين أن الموهبة الاستثنائية يوسوفا موكوكو هي من ستشكّل معالم وقوة نادي بوروسيا دورتموند في منافسات "البوندسليغا" مستقبلاً، ما دفع وضيف بطل الدوري الألماني إلى تحصين بقاء موكومو في صفوفه بعقد يمتد حتى 2022، كما كشفت صحيفة "بيلد" الألمانية.

ويلعب الفتى موكوكو البالغ من العمر 14 ربيعاً فقط في صفوف أشبال أسود ويستفاليا لما تحت سن 19 عاماً هذا الموسم. وبحسب قوانين الاتحاد الألماني لكرة القدم يُسمع للأندية بتقديم عقود للاعبين الشباب بدءا من عامهم الـ 16، بشرط أن يكون اللاعب قد مضت عليه في عضوية النادي مدة لا تقل عن ستة أشهر قبل إبرام العقد. ويلعب موكوكو الذي لعب سابقاً مع سانت باولي، بقميص شباب دورتموند منذ عام 2016.

جوهرة بروسيا دورتموند الفتية يوسوفا موكوكو لم يتجاوز بعد ربيعه الـ14، بيد أن موهبته وتألقه الكبيران دفعت إدارة النادي إلى وضعه هذا الموسم للعب في صفوف شباب النادي (تحت سن 19 عاماً) حاملاً شارة قيادة زملائه في الملعب، بعد أن لعب الموسم الماضي في فئة تحت 17 عاماً من منافسات الدوري الألماني "بوندسليغا"، مسجلاً رقماً قياسياً بـ 50 هدفاً في 28 مباراة.

Advertisements

وفي أول مباراتين خاضهما اللاعب الفتي في هذا الموسم من منافسات الدوري الألماني تحت سن 19 عاماً، أظهر شغفاً كبيراً في هز شباك الخصم، إذ تمكن من تسجيل ستة أهداف خلالهما.

مشوار يوسفا موكوكو ليس بعيداً عن اللعب في المستقبل القريب في الخط الأول لفريق بروسيا دورتموند، معتمداً على قوته البدنية وسرعته الفائقة وفنياته العالية، إضافة إلى خطورته على مرمى الخصم. وهذا تماماً هو مرسى آمال مسؤولي أسود ويستفاليا الكبيرة في قادم السنوات.

يُذكر أن موكوكو لم يتصدر عناوين صحف ألمانيا في أكثر من مناسبة بسبب موهبته غير المحدودة ومستواه الكبير في دورتموند أو مع المنتخب الألماني لأقل من 17 عاماً رغم صغر سنه، لكنها سلطت الأضواء في أكثر من مناسبة على الشكوك المتعلقة بعمره. وبعد سجال طويل حول ذلك تدخلت بلدية ولاية هامبورغ في الأمر حيث تقيم عائلة موكوكو الذي يبدو أكبر من عمره، مؤكدة أن تاريخ ولادة مهاجم دورتموند صحيح تماماً.