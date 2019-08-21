الان تتابع الهلال يتفوق على عرض فلامنجو لكسب كويلار والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخليج 365 - الرياض : سيف الرخيص
رفع نادي الهلال عرضه المالي من أجل ضم الكولومبي جوستافو كويلار إلى 12 مليون دولار، مع إقناع اللاعب براتب كبير للموافقة على الانتقال.
وأكدت مصادر لـ”الخليج 365” أنه قدمت إدارة الهلال مبلغ 9 ملايين يورو للنادي و12 مليون يورو للاعب على ثلاث سنوات، ما يجعله أقرب من بولونيا لحسم الصفقة.
وفي ذلك أن القرار النهائي سيتم خلال الساعات المقبلة، حيث من المتوقع أن يخوض كويلار آخر مبارياته مع فلامنجو أمام إنتر ناسينوال في كأس ليبرتادوريس فجر الخميس.
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