شكرا لقرائتكم خبر عن بعد واقعتي محمد صلاح وبوجبا.. هل يعود سرطان «العنصرية» لإجتياح الملاعب الإنجليزية من جديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تعرض لاعب مانشستر يونايتد الفرنسي (بول بوجبا) لإساءات عنصرية على منصات التواصل الاجتماعي عقب إهداره ركلة جزاء خلال مباراة فريقه امام فريق ويلفرهامبتون، والتي انتهت بالتعادل الايجابي 1-1 في اطار الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وأمسى بوجبا ( 26 عاماً) ثاني لاعب في الدوري الإنجليزي هذا الموسم يواجه إساءات عنصرية على مواقع التواصل الاجتماعي عقب إهدار ضربة جزاء.

و دعا لاعب فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، هاري ماجوير إلى وقف حملات الإساءة،

وكتب المدافع الإنجليزي على حسابه الشخصية بموقع التدوينات «تويتر» :«إنه شعر» بالاشمئزاز«تجاه هذه الاعتداءات التي تستهدف بوجبا».

وطالب مواقع التواصل الاجتماعي بالتحقق من هويات المستخدمين قبل أن يُسمح لهم بتدشين حساباتهم.

وأضاف لاعب منتخب إنجلترا في تغريدة على موقع تويتر:«مانشستر يونايتد هو عائلة، وبول بوجبا عضو مهم من هذه العائلة. عندما تهاجمه، فإن هذا يعني أنك تهاجمنا جميعاً».

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ولم تكن هذه هي الواقعة الاولي من للعنصرية في الملاعب الأوروبية فهناك الكثير من الإساءات ضد الاعبين الأفارقة والعرب.

وكان نجمنا المصري محمد صلاح قد تعرض للعنصرية من قبل جماهير إيفرتون الغريم التقليدي لنادي ليفربول، قبل مباراة نوريتش سيتي في افتتاح الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020.

وذكرت صحيفة «ليفربول إيكو» الإنجليزية، في وقت سابق، أن أحد مشجعي نادى إيفرتون وجه عبارات وإساءات عنصرية للنجم المصري محمد صلاح عبر موقع «تويتر»، الأمر الذي أثار غضب جماهير إيفرتون وليفربول.

لم تكن هذه اول واقعه عنصرية تعرض لها محمد صلاح الأراضي الإنجليزية، في أبريل الماضي وجهت جماهير نادي تشيلسي الإنجليزي، هتافات عدائية وعنصرية ضد «الفرعون المصري»، وأصفين إياه «إرهابي وانتحاري.»

وتحدثت الصحيفة أن إدارة إيفرتون أبدت غضبها تجاه واقعة العنصرية التي تعرض لها محمد صلاح، حيث تدين بأقوى العبارات أي نوع من أنواع العنصرية.

وفي فبراير الماضي، تعرض النجم المصري لإهانة عنصرية بسبب إسلامه خلال مباراة الفريق أمام وست هام يونايتد، حينما انتشر فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي لأحد جماهير وست هام خلف مرمى الفريق يسب صلاح، أثناء تنفيذ الدولي المصري ركلة ركنية.

فهل يعود «سرطان» العنصرية إلى الملاعب الإنجليزي بصورة كبيرة هذا الموسم أم في انتظار قرارات حاسمة من رابطة الأندية المحترفة الإنجليزية واتحاد الكرة الانجليزي على هذه التصرفات غير المسؤولة من قبل جماهير الأندية.

من عبدالله الفاوي- متدرب المصري اليوم-